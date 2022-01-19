聯邦5年11億 助新州修補高危橋梁 I-80列優先整建對象

國會將把11億元分成五年撥給新澤西州，用於修復高危橋梁。(美聯社)

據新澤西先鋒報(NJ Advance News)報導，新州 仍在使用的6798座橋梁中，有482座因至少一處橋墩受損而列入高危，比率為7.1%，在全美居第21名;國會兩院去年跨黨派已通過1兆元基礎建設預算 案，其中11億元將分成五年、每年撥款2億2940萬給新州做為修復高危橋梁經費。

新州官員指出，這筆資金的挹注將使新州用路人上路時更安心。

目前較受矚目的高危橋樑包含跨越百賽克河(Passaic River)的80號州際公路(I-80)，美國道路交通建設公會(ARTBA)稱，I-80公路每天吞吐量達15萬9732輛車次，交通任務相當繁重，但橋梁老舊已有安全疑慮；州交通廳主任夏皮羅(Stephen Schapiro)表示已將I-80公路列為優先整建對象，相關設計已在進行中，目前初估預算6000萬元。

此外，建於1931年、連接哈肯薩克(Hackensack)與茶頸市(Teaneck)的四號公路橋也因為年代久遠被評定為高危橋梁；民主黨籍新州聯邦眾議員帕斯利爾(Bill Pascrell Jr.)說：「新州許多橋梁的歷史可以追溯到塔虎特(William Howard Taft)當總統的時代，這些老舊橋梁不是什麼值得我們懷舊的物品，而是對行車安全實實在在的威脅。」

北澤西交通計畫局(North Jersey Transportation Planning Authority)主任巴特列(John Bartlett)也說：「新州有太多老舊橋梁每天都承受嚴重磨損，亟待整修，這筆資金的挹注將協助我們加速為橋梁升級，使用路人出行更安全、更高效。」

新州聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)對於聯邦政府協助新州整修橋梁的資金到位表示歡迎；他說：「這類型的投資將使我們的基礎建設更加穩固、安全、可靠，有助於協助新州經濟發展並創造高工資水平的工作；新澤西州 需要聯邦加強投資，讓我們的交通網絡保持在最先進水平，加強本州的競爭力。」