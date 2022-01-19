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Omicron疫情趨緩 新州七天平均確診、傳染率持續下降

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州七天平均新增病例和傳染率持續下降，顯示Omicron疫情稍微趨緩。圖為醫護人員處理檢測資料。(美聯社)
新澤西州七天平均新增病例和傳染率持續下降，顯示Omicron疫情稍微趨緩。圖為醫護人員處理檢測資料。(美聯社)

新澤西州16日通報十人感染新冠肺炎病歿，新增1萬4048例確診，所幸七天平均新增病例和傳染率(transmission rate)持續下降，此二指標凸顯Omicron疫情稍微趨緩。

傳染率是指一名染疫者，能將新冠病毒傳染給多少人的能力。新州傳染率16日降至1.09，比前兩天的1.21低，元旦當日的傳染率高達1.92。

傳染率有所改善，但只要此數據大於一，即顯示疫情仍在擴張；若傳染率為一，則表示疫情持平。

新州16日的七天平均確診降至1萬8904人，比10日峰值2萬7914例還少，是元旦以來首次單日確診不到2萬人，同比上周減少8829例，減幅近32%。

目前的七天平均確診人數若與一個月前相比，仍高出許多，增幅約358%，這段期間經歷假期旅遊和Omicron迅速擴散，導致確診激增。

截至16日晚，新州共5250人染疫住院，比前一晚少421人，但數據減少與兩家醫院當日未通報有關；另於15日晚到16日晚的24小時間，共844人出院。

新州州長墨菲(Phil Murphy)在16日在冬季風暴前的記者會上表示，住院和新增病例都減少，篩檢驗陽率和傳染率都下降，「雖然疫情未歇，但這是非常好的跡象」。

墨菲上周表示，新州確診率仍高，最新的11日數據為23.97%，這表示逾20%受檢者會取得陽性的確診結果。

新州的確診率上次這麼高是在2020年4月，當時檢測尚未普及；確診率高可能表示有更多人進行檢測，新州16日通報1942個醫療站快篩抗原檢測的疑似病例。

官員表示，目前的疫情數據可能被低估，居家抗原快篩的結果並未通報。

聯邦疾病防治中心(CDC)將新州全部21個郡列入傳染率「高」的區域，建議此區域內的所有人在室內公共場所戴口罩，無論新冠疫苗接種狀態為何。

新州 疫情 檢測

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