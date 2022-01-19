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紀念金恩 新州慈善團體派發2萬件冬衣給需要的民眾

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州非營利組織「澤西關懷」響應「馬丁路德．金恩紀念日」，組織志工整理各地民眾捐贈的冬衣，派發給新州需要的民眾。(取材自推特)
新澤西州非營利組織「澤西關懷」響應「馬丁路德．金恩紀念日」，組織志工整理各地民眾捐贈的冬衣，派發給新州需要的民眾。(取材自推特)

新澤西州非營利組織「澤西關懷」(Jersey Cares)響應自1994年以來經由國會立法確認的「馬丁路德‧金恩紀念日」(Martin Luther King Jr. Day)，16日組織志工分撿各地民眾捐贈的冬衣，依性別及年紀進行分類打包，派發給新州需要的民眾。

澤西關懷執行長狄恩(Brian Dean)指出，金恩紀念日是一個奉獻的節日；他說：「我們預計向全州有需要的人提供2萬至3萬件冬衣，幫助他們度過寒冷的冬天；引用金恩的話，『每個人都可以為他人服務，因此每個人都很偉大』；我相信捐贈一件外套的意義不僅僅只是幫助他人外在禦寒，更溫暖每位受贈者的心。」

狄恩指出，對於許多有很多件外套的人而言，外套只是保暖的工具；但對於沒有外套或買不起足以禦寒的外套的人而言，「卻是讓年長者能夠在冬季出門領取必要藥物的機會、是讓壯年人能夠在冬季出門找工作的機會、是讓孩子們能夠保暖並專注學習的機會，更是讓所有人關懷身邊人、為社區多奉獻一份心力的機會。」

澤西關懷是新州非營利組織，努力推廣志工活動，有興趣的民眾可以上https://www.jerseycares.org註冊成為該組織志工。

金恩紀念日緣起於前賓州聯邦參議員沃福德(Harris Wofford)提出的「King Holiday and Service Act」議案，建議把金恩紀念日這個假日作為公民服務的時間，以此紀念金恩牧師，於1994年8月23日由前總統柯林頓簽署為法律；而自1996年起，費城的服務日是全美國最大的服務活動。

與金恩紀念日同一天的紀念日是聯邦假日，但有些州並沒有以金恩命名，如猶他州就曾把這個假日稱為「人權節」(Human Rights Day)，直至2000年才改為金恩紀念日。

新州 新澤西州 費城

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