人力短缺 新州「橡樹園」5集合照護中心月底前關閉

「橡樹園綜合照護所」宣布，因人力嚴重短缺，本月月底之前將關閉新澤西州南部地區的五處集合照護中心。(取材自臉書)

「橡樹園綜合照護所」(Oaks Integrated Care)宣布，因人力嚴重短缺，本月月底之前將關閉新澤西州 南部地區的五處集合照護中心，共計24名患有身心障礙疾病的兒童和青年將受到影響；不過該公司表示，會先確保所有患者安置完成才閉館。

儘管這項消息早在兩個月前宣布，橡樹園工作人員及新州 兒童家庭服務廳(Department of Children and Families)也已提前為住戶安排，卻遲遲無法找到合適的住所；官員們表示，目前最可行的辦法是將這些居民安置到別的照護中心，但如此一來也可能打斷他們的學習和治療。

今年18歲的柏克(Aidan Burke)同時患有自閉症、躁鬱症及憂鬱症 ，另外還有其他病史，讓他自2018年就住進橡樹園的西克勒維爾(Sicklerville)分部。

由於柏克無法正常說話，他的母親喬安娜‧柏克(Johanna Palestini Burke)透過橡樹園提供的圖像教材，以及杜蘭德特教學校(Durand School)的專業輔導員幫助柏克訓練溝通，長期下來效果卓越。

不過當橡樹園在六周前宣布關閉柏克所在的學校後，喬安娜就感到非常無助和恐慌，「他們把柏克當成自己的兒子，如果搬到其他地方，柏克所有的進展都將功虧一簣」。

非營利組織「新澤西自閉症服務」(Autism New Jersey)執行主任蘇珊·布坎南(Suzanne Buchanan)表示，雖然目前還沒有其他集合照護中心傳出關閉的計畫，但員工條件特殊，又必須照顧特殊患者，加上微薄的薪水，使得照護人力急劇下滑。

喬安娜解釋：「這份工作面對的是身心理需求都非常強大的患者，員工不僅要有正確的職業動機，還得受過專業訓練；但即使如此，他們仍可能在幾年後就離開。」