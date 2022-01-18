監獄醜聞頻傳 新州提名新懲教局長

新州州長墨菲13日提名州內資深獄政官員維多莉亞‧庫恩出任懲教局長。(新州政府網站)

新澤西州監獄 體系頻傳醜聞，指監獄凌虐並剝削囚犯，州內女性監獄尤然，故新州 州長墨菲提名州內資深獄政官員維多莉亞‧庫恩(Victoria Kuhn)出任懲教局長，盼平息外界責難。

新澤西新聞網(NJ.com)報導，因為「愛德納馬漢女性監獄」(Edna Mahan Correctional Facility for Women)頻出狀況，連續兩位新州獄政局長下台，最新一位是希克斯 (Marcus Hicks)；自希克斯去職之後，庫恩便以代局長暫攝該職。

庫恩贏得獄政改革倡議要人的支持，州內獄政人員工會也一樣；只是另有聲浪，要求派獄政圈外人來主持麻煩頻傳的懲教局。

庫恩表示，出任懲教局長既是榮譽也是責任，自己不敢掉以輕心；目前要展開新的改革，整合多項方案，確保女性受刑人的尊嚴與安全，與外界有關人士及維權人士建立與獄政相關的關係；另外，新州獄政人員的福利、訓練也必須獲得肯定，重新注資，如此多管齊下，懲教局的使命才能成功。

NJ Advance Media一系列報導詳細指出，愛德納馬漢女性監獄獄政官員暴力毆打受刑人，另杭特頓郡(Hunterdon County)監獄長期以來，傳出女性受刑人遭性侵及剝削醜聞，希克斯因此辭職下台。

庫恩獲州長提名，還要經過州參議會同意，才能真除懲教局長一職；該職位年薪17萬5000元。