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新州母嬰補助金 將改發電子轉帳卡

編譯郭宣含／綜合報導
新澤西州的「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」計畫終於擺脫紙本，邁入電子福利轉帳(EBT)時代。(Getty Images)
新澤西州的「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」計畫終於擺脫紙本，邁入電子福利轉帳(EBT)時代。(Getty Images)

新澤西州的「婦女及嬰幼兒營養補助計畫」」(簡稱WIC)計畫終於擺脫紙本，該州也是全美邁入電子福利轉帳卡(EBT)的倒數排名州;新州有些北部和中部郡早已開始使用電子卡，而柏靈頓(Burlington)和大西洋(Atlantic)郡要從2月23日起才會啟動，新州南部預計也會跟上無紙化腳步。

新州衛生廳(State Department of Health)家庭健康服務部助理專員莉莎．阿薩雷(Lisa Asare)表示，當局希望春季前，WIC客戶可持電子卡為自己和小孩購買健康食品。

全國WIC協會的公共政策資深主任迪特邁爾(Brian Dittmeier)表示，新州和喬治亞州是全國目前最晚放棄紙本、加入EBT卡片的州。

WIC提供營養服務、親餵協助、健康照護和健康食物給參與者；WIC由新州衛生廳監督，並從農業部獲得經費；該計畫的服務對象包括低收入戶的孕婦、新手媽媽和5歲以下嬰幼兒。

新州官員表示，平均每月有14萬5000名新州居民參加WIC計畫。

國會2010年下令新州等各州，在2020年前將繁瑣的紙本券轉換為EBT卡片；阿薩雷指出，新州得以豁免，因為新州需要擴編人員和更多經費，「我們還在用1993年的老舊電腦系統作業。」

根據新州WIC官員，紙本WIC券在1970年代啟用，每月發放，但參加者必須必須單趟到店購物時全數花掉。維權人士表示，這會變成購物行，可能還要帶著小孩同行，相當不便。

電子WIC卡允許參加者在自己方便的時間前去採購，而且可多趟分買，無須一趟完成。

迪特邁爾表示，美國平均每位用戶每月可從WIC計畫收到36元；WIC官員指出，若嬰兒需要喝配方奶，母親可領更多補助。

阿薩雷指出，疫情期間，新州參加WIC計畫的家庭增加6.5%，未來新州採用的EBT卡片制度可讓民眾遠距重新填單。

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