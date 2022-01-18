墨菲公布連任施政目標 保證不選總統

民主黨籍新澤西州州長墨菲表示，第二任期的施政將延續第一任期訂定的主軸，並重申「絕不參加2024年總統大選」。(美聯社)

新澤西州 近40年來首位連任獲勝的民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)的第二任期，將在18日展開；日前他接受新澤西先鋒報(NJ Advance)訪問時表示，第二任期的施政將延續第一任期訂定的主軸，重點仍在經濟、司法改革、削減學費等；他並重申「絕不參加2024年總統大選」。

墨菲表示，他的第二任期實際上是第一任期的延續，目前沒有推出新政策的計畫，原則上將繼續實施他2017年競選時提出的政見，施政重點仍擺在重塑新州經濟、建構健保體系、大學學費平價化、改革司法制度等面向，而這些面向的細部政策原則上都已在第一任期底定，包含槍枝改革法案、確保墮胎權利、扶植大麻產業等。

他說：「我四年前競選時說要把新澤西州改造成『東岸的加州』，如今這個方向沒有變，『改造』(transform)正是我競選的訴求，我會把新澤西州『改造』成一個全美的榜樣州、一個所有州民都獲得尊重、能夠自由發展人格的州。」

為了達成上述目標，墨菲指出，為避免聯邦最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)確立的婦女墮胎權，將會正式立法明訂墮胎權可主張的權利範圍；此外，針對槍枝氾濫的問題，也將規定合法持槍者存放槍枝的方式，並要求販售商詳細記錄每一筆交易的流向。

更重要的是，當共和黨人在全國範圍內提出各種限制投票 權法之際，墨菲矢言要盡速開放「同日投票」政策，允許未登記選民或需重新登記的選民能夠在選舉當日登記後即可投票，不須經過14天的等待期以擴大民眾政治參與；還要扶植2020年因公投通過大麻合法化 而開始漸漸興起的大麻產業，讓大麻產業監管高度透明，去除大麻汙名。

另一方面，由於華盛頓郵報將墨菲列為「2024可能參選總統的民主黨人」名單上，墨菲表示他「絕對」不會參選；他說：「我今年將擔任全國州長協會主席，明年將擔任全美民主黨籍州長協會主席，這就是我參與全國事務的方式，我絕對不會參選總統，絕對不會。」