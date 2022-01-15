被控污染 墨菲取消新州污水中心新電廠合約表決

新澤西州帕賽克谷污水處理中心(圖)準備建備用電廠，但紐瓦克居民以污染為由反對，墨菲州長13日下令取消表決合約。( 美聯社)

新澤西州 帕賽克谷(Passaic Valley)污水處理中心準備建備用電廠，但紐瓦克居民以污染為由反對，在中心準備表決電廠的合約前夕，墨菲州長13日下令取消表決。

紐瓦克居民認為，新電廠違反新州的環境正義法，該法為墨菲州長2020年簽署，宗旨是保護少數族裔社區免受污染傷害。

備用電廠的造價1億8000萬元，污水處理中心表示是有備無患，主設備一旦停運可以頂上，因此要對建設合約進行表決。

但表決在州長的干預下取消，紐瓦克居民感到興奮，一名居民說：「紐瓦克的水髒、空氣髒、異味重，我們一直忍受，新電廠還要帶來更多污染。」另一名女居民說，一天幾位母親帶著孩子在戶外玩耍，小孩子見到空中飄來白色薄片，以為是下雪了，但實際上是附近電廠的排放，這位婦女說：「不要總在紐瓦克排放了。」

2012年珊迪颶風來襲時，帕賽克谷污水處理中心的設備斷電後停運，近10億加侖的污水湧出，流入附近地區的水道。

墨菲的助理表示，州長要求污水處理中心停止表決，以便對備用電廠是否有違環境正義法進行評估。助理說：「墨菲2018年上任以來就明確表示，凡是污染嚴重的社區，都不能繼續受到有害排放物的危害。」

但帕賽克處理中心表示，仍願就新電廠的建設計畫與民眾和社區對話，希望電廠將以現實和環保友善的方式推動。

備用電廠的最初設計是全部使用天然氣 ，但居民認為將使空氣品質更差，電廠修改設計後加入了再生能源，天然氣仍繼續使用，待技術成熟後再完全取締天然氣。

備用電廠除非發生緊急情況，否則是每月運轉一天，以進行檢測 和保養；處理中心表示，如果沒有備用電廠，一旦斷電和暴雨同時發生，污水將不可避免地氾濫，居民家的廁所也會出現倒灌、紐瓦克與鄰近澤西市和貝玉恩市(Bayonne)的街道污水橫流等災難。