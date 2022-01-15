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大西洋城造價億元室內水上樂園破土 盼明年國殤日迎客

編譯柯立偉／綜合報導
費城開發商布拉茲坦在新澤西州大西洋城耗資1億元興建的室內水上樂園，12日舉行破土典禮。圖為一對男女在現場使用室內沖浪機。(美聯社)
費城開發商布拉茲坦在新澤西州大西洋城耗資1億元興建的室內水上樂園，12日舉行破土典禮。圖為一對男女在現場使用室內沖浪機。(美聯社)

費城開發商布拉茲坦(Bart Blatstein)在新澤西州大西洋城(Atlantic City)耗資1億元興建的室內水上樂園12日舉行破土典禮，預計2023年國殤日前能完工並投入服務；布拉茲坦表示，水上樂園的落成將讓來大西洋城遊玩的旅客，有賭場以外的其他娛樂選擇。

布拉斯坦指出，這座室內水上樂園將命名為「島嶼水上樂園」(Island Waterpark)，占地10萬3000平方呎，設有滑水道、游泳池、漂漂河、餐廳、休息區及派對空間等多樣化設施；他說：「這座水上樂園將為旅客提供最棒的娛樂體驗。」

大西洋城市長斯莫爾(Marty Small)也在12日出席破土典禮，並在致詞中表示：「我們需要更多元化的娛樂產品，以便為有各種不同需求的旅客提供服務。」

費城開發商布拉茲坦(圖)在新澤西州大西洋城耗資1億元興建的室內水上樂園，12日舉...
費城開發商布拉茲坦(圖)在新澤西州大西洋城耗資1億元興建的室內水上樂園，12日舉行破土典禮。(美聯社)

作為美東賭城，大西洋城長期以來一直將定位為成人遊樂場；儘管有許多景點，包括巨大的摩天輪和水族館，但有孩子的家庭在該市幾乎無事可做，海灘除了木板路外，根本沒有其他娛樂設施。

布拉茲坦對大西洋城的前景信心十足，他2020年將倒閉的秀船(Showboat)賭場改造成酒店重新營業，還繼續收購臨近的金舫賭場；而這項斥資1億元打造的首座室內水上樂園，已獲得新州賭場再投資發展管理局(Casino Reinvestment Development Authority)批准可在20年內每年獲得高達250萬元的營業稅減免。

樂園 新澤西州 費城

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