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費城名校男師 被控助網友騙學生裸照

編譯郭宣含／綜合報導
費城私校一名受歡迎的老師沃爾夫先前曾面臨兒童情色指控，如今又遭控與網友共謀，鎖定該校中學和高中學生，企圖騙學生發送裸照和影片給他們。(6abc電視台截圖)
費城私校一名受歡迎的老師沃爾夫先前曾面臨兒童情色指控，如今又遭控與網友共謀，鎖定該校中學和高中學生，企圖騙學生發送裸照和影片給他們。(6abc電視台截圖)

賓州費城泉邊栗樹山學校(Springside Chestnut Hill Academy)一名受歡迎的老師沃爾夫(Andrew Wolf)先前曾面臨兒童情色指控，如今又遭控與網友共謀，鎖定該校中學和高中學生，企圖騙學生發送裸照和影片給他們。

聯邦檢察官表示，沃爾夫10月被控以100元PlayStation遊戲卡，購買13歲男童的裸露影片，如今他又用電子表格詳列他學生的名字和與其社群媒體帳號，並分享給他在網路上認識的一名紐約男子。

兩人共謀鎖定這些孩童，並至少成功說服其一孩童發送裸露影片給他們。

根據法庭訴訟書，沃爾夫被控與19歲紐約大學生斯特蘭奇(Kray Strange)共謀，兩人恐因此被送進監獄至少五年。

檢察官表示，沃爾夫曾在網路上和其他對兒童情色有興趣的男性透露，他對他13至15歲的學生「有性趣」，但直到他認識斯特蘭奇才付諸行動；斯特蘭奇宣稱可在網路上用青少女的假帳號欺騙青少年，據稱他分享至少25名青少年的裸照。

該校校長德魯甘(Steve Druggan)致信給家長與教師表示：「這是艱難又令人困擾的消息。」他坦言該校部分學生為受害者，「我們協助執法人員調查，聯邦調查局(FBI)直接聯繫與調查有關的學生家長。」

德魯甘表示，目前沃爾夫鎖定的學生人數似乎「有限」。

沃爾夫是數學老師，曾在2018年獲得教學傑出獎，學校人員表示，在他去年遭捕以前，從來沒人申訴他有過任何不當舉止。

檢察官 社群媒體 費城

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