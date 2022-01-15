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新州澤西市首位非裔消防員 孫子相隔60年後升大隊長

編譯周芳苑／綜合報導

新州澤西市(Jersey City)第一位非裔消防員的孫子被提拔升任消防大隊長，與另外七人在市政府13日舉辦的升職儀式接受此一殊榮。

剛升任的大隊長泰勒(Dwayne Taylor)是澤西市第三代消防員，他自豪的說，最早是他祖父在新州最大城市之一突破傳統成為第一位非裔消防員，如今他被提升為大隊長，透過服務社區三代傳承，他祖父恐怕沒想過60年後會發生這椿美事。

除了泰勒，另三人也升任大隊長，包括阿齊茲(Andy Azize Sr)、瓦斯拉夫克(Roberto Robalino)和羅巴利諾(Roberto Robalino)；此外，格拉西亞(Raymond Gracia)、凱撒(Collin Caesar)、佩萊格里諾(Daniel Pellegrino) 和埃斯特拉達(Osmell Estrada )四人晉升為小隊長。官員稱，由於市長富洛普(Steven Fulop)政府多元化招聘，八名升職消防員中有六人是少數族裔。

消防局長麥吉爾(Steve McGill)說，新州持續有最好的消防員加入，亟需在各消防隊擁有高品質領導層。

新隊長泰勒的祖父托馬斯·杰拉德·泰勒(Thomas Gerald Taylor)1950年被雇用、並升任小隊長，首創紀錄，此外， 還曾擔任全國有色人種協進會(NAACP)澤西市分會主席，並共同創立「新澤西火神先鋒隊」(Vulcan Pioneers of New Jersey)，是新州北部城市非裔和其他少數族裔消防員組成的民間組織。老泰勒2009年去世。

富洛普說，過去八年致力多元化求才，泰勒晉升大隊長充分顯示努力有所進展；老泰勒看到他的孫子和整個澤西城大有進展必定引以為傲。

新州 非裔 新澤西

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