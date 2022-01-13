支持同志平權 新州同性婚姻法 墨菲簽署通過

新州議會通過將同性婚姻寫入新州法律，州長已簽署正式入法。圖為一名同性婚姻支持者展示彩虹旗。(Getty Images)

由於擔心保守派大法官占多數的聯邦最高法院，可能推翻2015年同性婚姻合法化判決，在新澤西州 民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)力推下，新州 議會表決通過同性婚姻法，墨菲10日下午簽署了該項法案。

墨菲說：「美國已在2015年以全國為範圍允許同性結婚，但要保護男女同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒(LGBTQ +)等族群免受不公正的對待，仍有一段路要走；只有當每一位LGBTQ+的人都受到重視並獲法律的平等保護，新澤西州才會更強大、更公平；我很榮幸能成為簽署這部代表新州價值，並將婚姻平等明文化法律的州長。」

新澤西州LGBTQ+維權非營組織「平等花園州」(Garden State Equality)執行長普洛(Thomas Prol)針對本法通過發表聲明，感謝州長對LGBTQ+團體不遺餘力的支持，並說：「在新澤西州為所有有意組成家庭的同性伴侶發聲，是我們組織20年來始終如一、沉重卻堅定的信念。」

回首新澤西州的同志平權路，並非一路走來順風順水；2012年時，當時控制州議會兩會多數的民主黨就曾經提案將同性婚姻入法，但遭時任共和黨籍州長克利斯蒂(Chris Christie)以「應經公民投票決議」為由否決；不過2013年10月21日，法院裁定新州禁止同性婚姻的法律違反新州憲法對於平等權的保障，雖經上訴，但上訴法院認同下級法院見解，裁定駁回，此後同性婚姻以司法判決的形式在新州全面合法。

此外，新澤西州也在2013年6月立法規定，禁止對未成年人施以「同性戀轉化」(Conversion Therapy)療法，成為全美繼加州後第二個進行類似立法的州，同時搭配聯邦相關法律，保障LGBTQ+族群免受歧視、騷擾或仇恨犯罪受害者，並提供包含公開服役、應考試服公職等機會的平等保障。