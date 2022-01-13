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保護墮胎權 新州議會表決過關 州長：會簽署

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州州議會通過保護墮胎權法案，州長墨菲表示會簽署。圖為支持與反對墮胎權的民眾聚集在華府的聯邦最高法院前。(美聯社)
新澤西州州議會通過保護墮胎權法案，州長墨菲表示會簽署。圖為支持與反對墮胎權的民眾聚集在華府的聯邦最高法院前。(美聯社)

為防止目前保守派占大多數的聯邦最高法院隨時可能推翻確保美國婦女墮胎權利的羅訴韋德案(Roe v. Wade)，新澤西州州議會10日通過保護墮胎權法案；民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)當天下午隨即推文表示他將會簽署這部法令。

根據10日通過的立法，包含低收入戶及無證移民婦女，都可以透過新州醫療補助墮胎，並進一步要求所有由州監管的保險機關承擔被保險人的墮胎費用。

法案提案人、密德薩克斯郡(Middlesex)民主黨籍州參議員琳達．格林斯坦(Linda Greenstein)對於通過法案感到相當開心；她說：「這部法案在新州史上有重要意義，雖然簡單但卻相當關鍵，肯認每個新澤西人的生殖自主權。」

法案連署人、博根郡(Bergen)州參議員羅莉塔．溫柏格(Loretta Weinberg)也對於法案的通過表示歡迎；她指出：「羅訴韋德案本來已足夠保障婦女墮胎權，但這項判例隨時可能被推翻，因此我們有責任基於新州憲法，確保所有婦女的生殖自由；不論他們選擇終止妊娠或生產，都有權利獲得法律平等保障。」

不過，雖然法案在兩會均以明顯優勢通過，仍有共和黨籍保守派議員反對放寬墮胎權利，摩利斯郡共和籍州參議員奧拉．鄧恩(Aura Dunn)就希望在法案中加入未成年少女墮胎時，醫院須通知父母或祖父母的規定，不過最後表決時沒有通過。

蘇薩克士郡(Sussex)共和黨籍州參議員杜霍提(Michael Doherty)更直接訴諸宗教，說：「上帝才是至高無上的權威，人類不應墮胎」；對此，哈德遜郡(Hudson)州眾議員安潔拉．麥奈特(Angela McKnight)重炮抨擊；她說：「在你裝上陰道以前，不要對我指手畫腳。」

墮胎 參議員 新州

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