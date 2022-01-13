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新州捷運局族裔歧視 2員工獲320萬和解

編譯洪毅／綜合報導
新澤西捷運局與兩名指控其族裔歧視及報復行為的前員工達成和解，將向兩人支付320萬元的和解金。(Getty Images)
新澤西捷運局與兩名指控其族裔歧視及報復行為的前員工達成和解，將向兩人支付320萬元的和解金。(Getty Images)

新澤西州媒體NJ.com報導，州府擁有的新澤西捷運局(NJ Transit)已經與兩名指控其族裔歧視及報復行為的前員工達成和解；為補償曾經在新澤西捷運局受到的歧視及身心傷害，新澤西捷運局將向兩人支付320萬元的和解金。

其中一名受害者皮亞‧威爾森(Pia Wilson)曾在2016年6月時，與其他五名員工控告新澤西捷運局族裔歧視勝訴，共獲得365萬元賠償金；但是到2017年1月，威爾森再次向法院起訴，原來這段期間，她遭到新澤西捷運局報復。

威爾森指控，原本在新澤西捷運局紐瓦克總部上班、朝九晚五的她被調到肯尼鎮(Kearny)的倉庫工作，早上6時30分就必須上工，每天得工作12小時且無加班費；曾經有三人與她共事，但是這些員工退休或被解雇後，新澤西捷運局故意遇缺不補。

威爾森的律師南西‧史密斯(Nancy Smith)表示，這種報復行為已影響到威爾森的健康，讓她不得不在2018年1月離開新澤西捷運局；史密斯還說，威爾森形容新澤西捷運局有非裔及白人兩個世界，實在讓人感到「極其不安」。

威爾森的主管李維拉(Jose Rivera)則在2016年12月發起訴訟，指他因為曾在威爾森等員工指控新澤西捷運局時作證而遭到報復，例如否決他的晉升機會，架空他與他的員工的工作職責等。

李維拉還發現，他的薪資比白人同事還要低兩到三個職階；李維拉目前仍在新澤西捷運局工作。

和解達成後，威爾森表示，他希望新澤西捷運局的文化能有所改變，畢竟她還有朋友在那上班；新澤西捷運局則對外表示，他們已向員工實施防騷擾及反歧視培訓。

新澤西捷運局除同意支付320萬賠償金之外，為應付兩名員工的提訴，還花費近20萬元的律師費用；史密斯還說，自2016年中以來，新澤西捷運局還因為一系列的訴訟而失去兩名能力甚強的資深員工。

新澤西州 捷運 歧視

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