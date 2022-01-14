老婦千萬遺產贈德拉瓦音樂學院 校史上最大筆

德拉瓦音樂學院收到一位老太太去世後捐出的1000萬元，希望能幫助家中經濟狀況難以負擔學費的學生。(Getty Images)

德拉瓦新聞日報(The News Journal)報導，德拉瓦音樂學院(Music School of Delaware)11日宣布，收到一筆1000萬元的捐款，為學校有史以來收到的最高額捐款；音樂學院表示，希望此捐款能幫助家中經濟狀況難以負擔學費的學生好好學習音樂。

捐贈者瑪莉·艾倫·諾斯洛普(Mary Ellen Northrop)於1943年2月23日生於紐約州韋斯特菲爾德(Westfield)，2021年6月29日卒於德拉瓦州威明頓(Wilmington)，享年78歲。

諾斯洛普擁有羅格斯大學圖書館 學碩士學院，曾在多間圖書館擔任館員，之後曾在通用電器(General Electric )、杜邦(DuPont)等企業擔任分析師；由於父母經營大型水果營銷商，因此繼承大筆遺產，興趣則為音樂。

德拉瓦音樂學院執行長凱特 ·蘭瑟姆(Kate Ransom)表示，諾斯洛普曾在音樂學院學習演奏單簧管，而且終其一生都熱中於參與合唱團活動；蘭瑟姆表示，諾斯洛普不是定期的學校捐助者，也從未向校方透露她擬留下大筆遺產給學校，唯一的蛛絲馬跡是，她曾在2013年向校方人員詢問獎學金基金的事情。

而現在，德拉瓦音樂學院將成立與諾斯洛普同名的獎學金基金Mary Ellen Northrop Endowed Fund for Music Education，讓更多家中可能有經濟困難的學生學習音樂。

德拉瓦音樂學院小提琴教師克莉絲汀娜‧馮杜克(Christina von Duyke)表示，她在三歲那年，就是靠著獎學金而得以在德拉瓦音樂學院學習；身為家中12個兄弟姊妹之一，馮杜克表示，她的父母為子女們犧牲已經很多，但如果不是靠獎學金，她可能仍無法進入完成音樂教育。

馮杜克表示，諾斯洛普的捐助可讓所有音樂老師眼睛為之一亮並發出讚嘆；因為這讓所有有天賦的學生不論家庭背景都有機會學習，「可能對老師來說，沒有什麼事情是比這更值得開心的了。」