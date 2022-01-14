我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

賓大校友捐1800萬 支助家中第一代上大學、清寒學生

編譯陳韻涵／綜合報導
賓州大學12日宣布，校友施萊費爾夫婦捐款1800萬元，支持家中第一代上大學，以及中低收入戶學子。(美聯社)
賓州大學12日宣布，校友施萊費爾夫婦捐款1800萬元，支持家中第一代上大學，以及中低收入戶學子。(美聯社)

賓州大學(University of Pennsylvania)12日宣布，校友施萊費爾夫婦(Scott and Elena Shleifer)捐款1800萬元，支持家中第一代上大學，以及中低收入戶家庭學子。

賓大發言人表示，施萊費爾夫婦的禮贈是針對資助大學生的最大筆捐款，其中包括對其他捐款人的挑戰基金(challenge fund)。

施萊費爾是1999年畢業的賓大華頓商學院(Wharton)校友，他與妻子伊蓮娜(Elena Shleifer)共同創辦「老虎全球管理」(Tiger Global Management)創投公司。

施萊費爾在聲明中說：「就讀賓大對我的人生造成重大正面影響，我很感激這所偉大學校給我的機會，能夠以類似機會回饋其他學生，是我的榮幸。」

他說：「伊蓮娜和我希望這份禮物能讓更多年輕學子受惠於賓大的教育，我們可以為他們，以及他們家庭的未來世代打造很棒的生活。」

這筆錢將挹注「賓大第一加計畫」(Penn First Plus Program)，此計畫由賓大校長艾咪‧葛特曼(Amy Gutmann)及其他賓大領袖於2018年創立，在大學會館的聚會空間提供財務、學術和計畫協助，而此會館今後將以施萊費爾家族命名。

相關計畫包括四周的新生夏季活動，讓大一新生準備好迎接大學的課業與生活，另有獎學金。

葛特曼在聲明中說：「我自己也曾是獎學金領取人，我知道這項幫助會大幅改變學生的生活；我也知道，獎學金付學費就不夠，這個禮物將讓賓大形塑更歡迎且包容的學習環境，讓賓大學生準備好邁向成功人生。」

賓大表示，近20%學生取得各項補助，今年大一新生中，每七人就有一人是家中第一代上大學者。

賓大的學費、雜費、宿舍住宿等費用今年落在7萬9000元，所幸賓大近1萬名大學生中，有近半數人獲得財務補助。

低收入 教育 賓州

上一則

大華府周末再迎降雪 減少外出 做好防寒

下一則

喬州下水道 發現抗生素抗藥性基因

延伸閱讀

各大學防疫標竿 羅格斯大學新學期須打補強針

各大學防疫標竿 羅格斯大學新學期須打補強針
取消SAT、ACT成績 校聯會獎學金即起報名

取消SAT、ACT成績 校聯會獎學金即起報名
新州多所大學強制施打補強針 改上網課

新州多所大學強制施打補強針 改上網課
在低收入家庭長大 哥大譚立文獲黎保利律師獎學金

在低收入家庭長大 哥大譚立文獲黎保利律師獎學金
南加不少大學再改網課 留學生兩樣情

南加不少大學再改網課 留學生兩樣情
查閱申請大學信息 這些公共網站對你有幫助

查閱申請大學信息 這些公共網站對你有幫助

熱門新聞

陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

2022-01-10 11:18
芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
Sarah Beam與她指導學生時的畫面。（KPRC）

這款老媽 怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

2022-01-07 22:52
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26
新州已宣布永久歇業的零售業分店，包括梅西百貨、居家寢具用品Bed Bath & Beyond、連鎖藥妝店CVS等分店。(Getty Images)

梅西百貨、CVS藥妝店…新州實體零售店 因疫情紛紛關門

2022-01-07 14:28
大芝加哥地區多家兒童醫院的染疫住院兒童人數飆升。(羅瑞兒童醫院臉書)

5歲及以下確診症狀輕？芝兒童醫院染疫病童飆升10倍

2022-01-07 11:12

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款