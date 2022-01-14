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華爾高中美足球員 涉以掃帚戳隊友肛門

編譯柯立偉／綜合報導
新州孟莫斯郡的華爾高中有數名美式足球隊的學生球員，被檢察官指控在球隊更衣室性侵害另一名球員。(NBC電視台截圖)
新州孟莫斯郡的華爾高中有數名美式足球隊的學生球員，被檢察官指控在球隊更衣室性侵害另一名球員。(NBC電視台截圖)

新州孟莫斯郡(Monmouth)檢察官近日宣布，該郡華爾高中(Wall High School) 數名美式足球隊球員，涉嫌在球隊更衣室性侵害另一名隊友，其中一名涉案學生在校外有過類似行為，且正面臨調查；檢察官指出，由於被告及受害人均未成年，其他細節將不予公開。

據新澤西先鋒報(NJ Advance News)11月初的報導，華爾高中一名球員被另外四名隊友抓住四肢高舉空中，然後手放開來讓該名受害球員跌落在地，隨後出現第五名隊友拿掃帚柄往受害球員的肛門戳去，當時還有至少四位球員在旁觀看，不只咯咯笑還起鬨：「抓他腳！抓他腳！」

案件經媒體披露後，華爾高中取消正在進行的季後賽賽季，並暫對七名學生下達停學處分，還將三名教練及體育室主任停職。

檢察官說：「這些學生被指控的罪名包括霸凌、性侵、騷擾、妨害自由等，我們認為有必要對涉案學生提出刑事指控，以正綱紀；希望這些被控罪的孩子們汲取教訓，日後能分得清楚什麼樣的行為『超過了可被接受的界線』。」

不過，其中一位被告學生的律師表示，檢察官辦公室公布案界細節的作法「匪夷所思」，使被告承受社會輿論壓力；他說：「我已經向地檢署就此事提出抗議，而且更衣室發生的事情根本就不涉及性侵，只是一群孩子在開玩笑；當時球隊教練也在現場，如果真的是性侵，教練怎麼可能不阻止？」

當地居民表示，美式足球隊成員向來是學校的風雲人物，校方對於球員們的所作所為也幾乎百依百順，導致霸凌、騷擾甚至性侵成為一種「文化」；2020年甫自該校畢業的蕾貝卡．金(Rebecca King)就說：「球員在社區中擁有一些特權，導致他們心中沒有一把道德準則，自以為全世界都圍著他們轉。」

性侵 檢察官 足球

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