新州師生確診數飆升 3成學校改網課

Omicron變種病毒來勢洶洶，新州各校師生染疫比率飆升。圖為教師要求加強防疫措施。(美聯社)

Omicron變種病毒來勢洶洶，全美 多地正面臨疫情 反撲，新澤西州 多 所學校的師生確診數量飆高，約三成學校寒假後改上網課，至於何時能全面恢復實體課仍是未知數。

據統計，新州各校教師整體染疫比率從去年12月9日的 千分之12.04上升到1月2日的千分之58.49，學生的染疫比率也從千分之 7.79飆升至千分之24.84。

校園疫情發展最嚴重的11個郡依序為莫利斯郡(Morris)的千分之52.31、杭特頓郡(Hunterdon)的千分之45.45、博根郡(Bergen)的千分之42.65、沃倫郡(Warren)的千分之42.14、蘇薩克士郡(Sussex)的千分之42.01、薩默塞特郡(Somerset)的千分之41.22、孟莫斯郡(Monmouth)千分之39.13、友聯郡(Union)的千分之33.08、百賽克郡(Passaic)的千分之33.02、伯靈頓郡(Burlington)的千分之32.64、密德薩克斯郡(Middlesex)的千分之30.24。

民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)表示，目前沒有全面恢復線上教學的計畫，不過已知全州約有三分之一的學校決定開學後改採線上授課；墨菲指出，如果疫情持續發展，將會延展全州的口罩 強制令，但新澤西先鋒報(NJ Advance News)報導，州議會已明確拒絕進一步擴大州長緊急權力權限範圍，因此尚不清楚墨菲所謂「延展口罩強制令」的法源依據為何。

師生確診數量的增加與全州疫情惡化的趨勢相符合，新州的七日平均確診數已上升到2萬7914例，相比一個月前大幅增加693%；專家表示，雖然統計數字看起來比去年第一波疫情時最高峰每日4427例還要高，但由於當時的檢驗能量不足，第一波疫情的確診數字應有嚴重低估的狀況。

另一方面，專家指出這波疫情主要的確診人口大多是剛開放接種疫苗的12歲以下學生，因此專家呼籲家中有5至11歲孩童的家長，應盡速帶孩子接種疫苗以防範感染。