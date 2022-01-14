聚聲堂聲樂培訓 -- 在首屆“華豐杯”好聲音大賽取得卓越成果

梁瓊尹老師（二排右4）在美東好聲音現場與10強選手們的大合影

首屆“華豐杯”美東好聲音大賽，於2022年1月2日拉開總決賽的帷幕。作為擔任好聲音大賽的評委之一梁瓊尹老師，在比賽期間給予每位選手精彩的現場點評及專業的聲樂培訓指導。經過她的指導，使得大賽選手們在整體舞臺上的演唱水準和演繹都有了大幅提升。經過她培訓過的16位半決賽選手，就有6位選手從30強進入10強；在總決賽中，有兩位進入5強，最終進入前三名的王蘇，在總決賽脫穎而出，榮獲季軍！獲得現場觀眾們的一致好評。

選手們在舞臺上的表演，可謂是發揮得淋漓盡致。梁瓊尹評委老師是紐約《聚聲堂藝術學院》院長，她曾培養了國內外無數優秀的歌唱演員，她曾在紐約林肯中心、卡內基音樂廳 演出，享譽業界。她對好聲音比賽的點評與指導，可謂是畫龍點睛之筆。

此次擔任嘉賓出場的30強選手周潔，經過梁瓊尹老師在半個月的聲樂培訓指導之後，演唱水準和表演有了很大提升。周潔在總決賽以一襲天使 造型出場，豔驚四座！她傾情演繹了一曲降央卓瑪版本的《天堂》，罕見的女中低音演唱，嗓音具有渾厚、磁性的特點。周潔選擇這首《天堂》曲目，不僅讓觀眾聽到了內蒙古大草原的美和他們與世無爭的生活，也感受到了對家鄉濃濃的愛。歌曲被演唱的像幅美麗的圖畫，融入與眾不同的唱法和風格，特有的蒙古族民歌長調意境，溫柔而抒情，仿彿把人們帶到了“藍藍的天空、潔白的羊群”的大草原。 再加上周潔的天使造型，讓觀眾們仿若身臨其境地感受到天堂般美好生活的景象。

周潔來自於中國上海，她從小喜愛藝術、音樂。在星河藝校學習的時候，曾在五千多名學生中脫穎而出，被導演 選中擔任廣告片女主角，曾與周迅等著名演員一起演出。比如：倍福來運動鞋，飄柔、海飛絲廣告。周潔也曾隨香港某慈善機構訪問廣西，做公益慈善活動。

周潔此次參加美東好聲音比賽，是想實現自己兒時的夢想，重回舞臺，展現自己對音樂歌唱的熱愛和執著。希望通過這樣的活動，突破自我，用歌聲送出美好的祝福。

有關更多紐約《聚聲堂藝術學院》資料，請點擊網站：https://www.theunitedvocalmusicgroup.org/瀏覽。