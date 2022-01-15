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迎新春 秀廚藝 2022恆順 ~ 華夏廚藝大賽

新澤西訊
請訪問大賽官網獲取詳情：https://hxcs.org/cooking2022.aspx (二維碼)
請訪問大賽官網獲取詳情：https://hxcs.org/cooking2022.aspx (二維碼)

  本著推廣中華美食文化的宗旨，在新春佳節即將來臨，華夏中文學校、中國恆順集團及恆順在美國的獨家代理商和樂食品公司（Well Luck Co., Inc）共同推出迎新春2022「恆順-華夏廚藝大賽」。本次大賽將於2022年2月1日正式拉開帷幕。

  本次廚藝大賽是華夏中文學校慶祝新春的活動之一，祝願大家在闔家團聚，喜迎新春的時候，一展身手，美食共賞，為新年帶來喜悅與好運！

  恆順是中華老字號，恆順鎮江香醋是中國四大名醋之一。恒順始建於1840年清朝道光年間，迄今已有180多年歷史。華夏中文學校通過這次廚藝大賽活動，希望學生們能認識中國傳統調味品的製作工藝和運用，瞭解中國飲食文化的源遠流長與博大精深；也希望鍛煉學生們的實踐能力和動手能力，培養對廚藝、對生活的熱愛。

  本次大賽投稿日期為2022年2月1日至15日，專家評選及投票日期為2月16日至25日。設由專家評選特等獎兩名，專家將由恆順集團，和樂公司的食品專家組成。網絡人氣獎54名及幸運獎12名，總獎金高達1300餘美元。獎項多多，驚喜連連！快邀請親朋好友一起參賽，一起投票，一起贏大獎！

  預祝參賽的華夏家庭取得佳績！時值新春佳節，也祝大家新春快樂，闔家歡樂，好運恆順！

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