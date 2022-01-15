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粵菜之都 ~ 粵都賀年吉祥盆菜 為您的春節家宴助興添彩

新澤西訊

  盆菜熱騰騰，團聚喜洋洋！新州最具人氣的餐廳之一粵都海鮮酒家（Canton Palace）為廣大朋友們奉獻出寓意吉祥的賀年盆菜，歡迎朋友們提早預約。

  盆菜作為粵式傳統菜是家家戶戶年夜飯餐桌必不可少的節慶大菜。今年粵都精心製作的盆菜有：蠔皇原只五頭鮑魚，發財蠔豉扒柱脯，紅燒花膠海參，橫財就手，薑蔥龍蝦，北菇扣鵝掌，白灼明蝦，貴妃雞，豬皮蘿蔔，乳汁扣蓮藕，頂湯菜膽，藉這些寓意吉祥的美食佳餚帶給您和家人滿滿的祝福！

  位於新州中部Somerville鎮上的“粵都餐廳” 曾被《紐約時報》美食專欄撰文褒獎，也曾於2018年斬獲了《舌尖上的美國》“最佳粵菜餐廳TOP 2”的殊榮，是食客們品粵菜、飲早茶的理想之處。

  粵都一直秉持做地道經典粵菜，對菜品的品質精益求精。店主李先生具有多年餐廳經驗，精心挑選食材確保新鮮，特別引進優質的游水海鮮，設有大型游水魚缸和魚池，保證提供的海鮮最新鮮。粵都的大廚經驗豐富用心烹飪，無論鮑魚海參、生猛海鮮還是家鄉小炒，都保持其經典粵菜的純正風味。各式的港式精美點心更是品種豐富，即叫即蒸，樣樣都美味無窮！

  粵都餐廳的就餐環境高雅，裝修高檔，還特設大型卡拉OK包房，能滿足不同客人對場地的需求，是您會見親朋好友的絕佳之選。歡迎朋友們光臨惠顧！電話：908-526-8888 / 908-526-7244，地址：216 W. Main St., Somerville, NJ 08876 (7天營業11:00am-9:30pm,天天茶市)

美食 新州 紐約時報

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