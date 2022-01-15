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歌舞會新年載歌載舞 共祝大家健康平安

新澤西訊

  新州歌舞會2022年1月2號下午，在Zoom上舉行新年聯歡會，會員及家人朋友們歡聚一堂，相互問候，各自表演了精心準備的節目，為疫情下的沉悶生活帶來了歡樂氣氛。快樂為大家鼓掌，歡笑為大家伴唱，所有參與者都度過了非常快樂的一天。

  新州歌舞會是由一群喜愛唱歌跳舞，樂意奉獻，熱愛生活的人組成，活躍在新州已經有15年了。2006年最初只是十來個喜歡唱歌的朋友聚在一起卡拉OK，15年間，不斷有喜歡唱歌跳舞的新朋友加入，現在已有近30人。多年來，歌舞會的週末活動已經成為會員們生活中的一部分。大家除了自娛自樂，還定期慰問幾個老人中心，給老人們帶去歌舞和歡樂，累計下來已有可觀的近70場次。

  2020年初疫情爆發以來，歌舞會暫停任何集會和老人院慰問演出。將活動改為Zoom上練歌，公園裡跳舞。2020年耶誕節還進行了首次Zoom聯歡，表演，抽獎，聊天，氣氛熱烈，網路將大家連在了一起。

  2022年由於疫情的原因，歌舞會依舊在Zoom上聯歡。新年第二天的聯歡以舞蹈《紅包》拉開序幕，歡快的音樂，優美的舞蹈，讓大家感受到了節日的氣氛。接下來獨唱，重唱，合唱；民歌，流行歌，戲曲；民族舞，交誼舞，鬼步舞，……，最後在《難忘今宵》合唱中結束了3個小時的聯歡。28個節目充分展現了歌舞會能歌善舞，人才濟濟的特色，也讓大家在這疫情氾濫近兩年的時候，感受到了大家庭的溫暖和快樂，活躍了我們海外華人的生活。有興趣加入新州歌舞會請聯繫：732-491-7696。

疫情 新州 老人中心

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