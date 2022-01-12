體育博彩稅收 新州擬轉交大西洋城 讓市民分享利益

新澤西州正在考慮立法，將體育博彩稅收從州政府轉移到大西洋城，以減免財產稅，讓市民分享體育博彩利益。(美聯社)

新澤西州 正在考慮立法，將體育博彩稅收從州政府轉移到大西洋城，以減免財產稅，讓市民分享體育博彩利益。

新州 南部民主黨籍州參議員特洛伊．辛格爾頓(Troy Singleton)提出的這項法案將會把目前歸屬新州賭場再投資 發展局(Casino Reinvestment Development Authority)的1.25%體育博彩稅移轉他處。

目前所徵收的體育博彩稅收由新州賭場再投資發展局使用，為大西洋城打廣告，在催生的新法案下，稅金將轉撥給大西洋城，用以減免當地財產稅。

大西洋城市長斯莫爾(Marty Small)表示，這對大西洋城納稅人來說是大利多，終於可以從在該市進行的體育博彩受益。

這項稅收移轉法案的前景難料。斯莫爾說，如果法案獲准生效、實施，大西洋城每年可獲得數百萬元稅收；這位市長長期以來一直抱怨大西洋城並未真正分享到新澤西州領先其他地區的體育博彩市場收益。

2021年前十一個月，大西洋城九家賭場和受理體育博彩的 三個賽馬場已經手價值近100億美元的體育博彩。

紐約州已將允許行動體育博彩，從那之後，大西洋城體育博彩市場今年料將萎縮；行業高管指出，新澤西州約25%至30%體育博彩玩家是紐約居民，他們越過州界進入新州玩體育博彩，如果在紐約就可進行，紐約人跨州玩體育博彩的動機可能降低。