德拉瓦州多數公共室內場所 嚴採口罩令

德拉瓦州州長卡尼宣布，要求民眾在多數公共室內戴口罩。(Getty Images)

德拉瓦州 自感恩節後新冠肺炎疫情 直線升溫，正處於疫情爆發以來最嚴重狀態，超過四分之一檢測呈陽性，醫院不堪負荷；州府宣布從嚴防疫，要求在多數公共室內戴口罩 。

新命令已在11日生效，適用於便利店、雜貨店、健身房、餐館、酒吧、美髮沙龍、商場和賭場，不包括教堂等禮拜場所。

德拉瓦州州長卡尼(John Carney)並宣布延長學校口罩令，還將部署更多國民兵協助醫院；多數醫院已宣布實施「危機照護標準」(Crisis Standards of Care)，以重配資源並決定哪些患者須優先護理。

過去一個月，卡尼拒絕重申全州限制令，他和公衛官員僅敦促居民接種疫苗、自願戴口罩。如今染疫病例激增，嚴採口罩令。

全州住院人數在9日達784人，較前一天增12%，連續12 天創新高，醫院壓力大。

公校學生和教職員一直被要求戴口罩，官員認為是教室傳播率低的主因。

據新規定，在戶外或在餐館、酒吧用餐時不須戴口罩。營業機構應為室內未戴口罩顧客提供口罩，並張貼標誌說明相關要求。

由於美國人力倡個人主義，有些人對口罩令質疑。

天普大學(Temple University)風險交流實驗室主任莎拉·巴斯(Sarah Bauerle Bass)說，目前社區傳播如此廣，人人開始戴口罩也沒什麼差別。

德拉瓦州小企業商會(Delaware Small Business Chamber)會長奧爾德(Bob Older)擔心如果染疫續增將影響小企業；一旦採口罩令，小企業將面臨提高最低工資和人力短缺等問題。

卡尼還宣布，正放寬州法以激勵新退休教師返校代課，因應人力短缺。