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新州學校、托兒所延長口罩令 已有10童染疫亡

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州州長墨菲已下令，因應新冠肺炎疫情再起，所有學校及托兒所將延長實施口罩令。(美聯社)
新澤西州州長墨菲已下令，因應新冠肺炎疫情再起，所有學校及托兒所將延長實施口罩令。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)10日下令，因應新冠肺炎疫情再起，所有學校及托兒所將延長實施口罩令；另一方面，新州衛生廳廳長茱蒂絲‧佩西奇利(Judith Persichilli)更指出，兒童染疫人數已達到疫情爆發以來最高，近來又新增兩名染疫死亡的案例。

根據新州官方數據，染疫死亡的兒童自疫情爆發以來已累積至10人，其中六人是四歲以下，另外四人介於5歲至17歲。

由於墨菲先前延長的90天緊急命令已在11日到期，相關規定在未來仍充滿變數；若墨菲堅持繼續實施部分防疫政策，就必需再次延長緊急命令。

墨菲並未表明口罩令將延至何時，他說：「我必須表明，在可見的未來裡我們將繼續維持校園和托兒所的口罩令；在這段時間，這是我們最有效且唯一負責任的做法。」

不過民主黨籍的新州參議會議長史威尼(Stephen Sweeney)表示，議會不會再次全面批准墨菲的緊急命令，因為新冠疫情爆發已22個月，加上新冠疫苗的研發，社會已逐漸學會與病毒共存；但部分政策可能再延長45天，以因應醫療系統的負荷量。

然而，即將離任的史威尼指墨菲10日直接宣布延長口罩令，繞過議會的做法是非常不尊重的行為，他說：「我們一邊讓學校自行決定實體或遠端授課，另一邊卻又要求他們在校園內必需戴口罩，兩項政策並不一致；我們必需與病毒共存，人們也會為自己做決定。」

佩西奇利表示，新冠肺炎已成為5歲至11歲兒童的前十大死因，目前全國已有1000名兒童染疫死亡；新州目前共82名染疫兒童，但其中27人只是初步確診。

具有超強傳染力的新冠變種病毒Omicron持續擴散下，佩西奇利認為對未接種新冠疫苗和年紀太小的兒童不利，她說：「在新州，超過九成的住院確診兒童都未接種疫苗，完成接種的僅3%。」

目前該州未滿五歲、未達疫苗接種門檻的兒童約52萬人，佩西奇利強調：「我呼籲家長們盡快讓五歲以上的兒童接種疫苗。」

口罩 疫苗 新州

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