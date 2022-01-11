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參與國會暴動 新州居民2判刑28候審

編譯孫梁／綜合報導
國會暴動一年來，30個新澤西州人或有新州背景的人被捕並被起訴。(美聯社)
國會暴動一年來，30個新澤西州人或有新州背景的人被捕並被起訴。(美聯社)

國會暴亂的硝煙剛散，聯邦調查局(FBI)旋即對暴徒展開搜捕，一年來，30名新澤西州人或有新州背景的人被捕並被起訴，其中兩人認罪後被判刑，其餘在等候審判。

全國逾700人被控涉嫌參與國會暴亂，截至此事件周年前夕已有170人認罪，嫌疑人平均年齡39歲，87%為男性，約12%有軍隊背景，80%的人是因社群媒體的證據被控；嫌犯中以佛羅里達州的75人最多，其次是賓州和德州各63人，新州居民、在新州長大及在新州有房產者有30人。

部分嫌疑人被控暴力和攻擊警察，多數人被控擅闖國會；暴亂次日，家鄉在新州南河鎮(South River)的國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)殉職，兩個月後，兩名從小在新布朗士維克(New Brunswick)長大的男子被控攻擊斯科尼克；這兩人分別是40歲的塔紐斯(George Tanios)和32歲的卡特(Julian Khater)。

塔紐斯後來到西維吉尼亞州的大學城摩根敦(Morgantown)開三明治店，卡特在北卡羅來納州和賓州的兩座大學城各開一家水果店。

卡特2020年攜同兒時玩伴塔紐斯到華盛頓參加1月6日支持前總統川普的集會，並參與攻擊國會；卡特不滿被噴到催淚劑，從塔紐斯的背包拿出防熊噴霧劑朝警察噴射，其中一名警察是殉職的斯科尼克；目前卡特在押候審，塔紐斯保釋後住在西維州摩根敦。

31歲的哈爾-庫薩內利(Timothy Hale-Cusanelli)去年1月被捕後，聯邦檢方多次以威脅公眾安全為由而堅持將他關在監獄，他曾發表激進的反猶言論，戴鬍子模仿希特勒，渴望美國爆發內戰；哈爾．庫薩內利是新州Colts Neck鎮的安保，曾是陸軍後備役的軍人。

涉嫌參與攻擊國會的史特切(Ezekiel Stecher)來自曼圖阿鎮(Mantua Township)，FBI指他在國會走廊與警察打鬥，被控攻擊一名警員和其他四項罪名；他被捕後很快獲釋，軟禁在家，但允許他出門照料他的家庭農場。

蘇塞克斯郡(Sussex)的健身房業主費爾蘭(Scott Fairlamb)也被控在國會外施暴，監視器顯示他毆打一名警察；他是第一個被判刑的新州人，去年11月被判監禁43個月。

第二個認罪和被判刑的新州人，是菲費爾德鎮(Fairfield)的單身母親拉莎·艾布阿-拉格布(Rasha Abual-Ragheb)，法官判她在家服刑兩個月並緩刑36個月，她是新州攻擊國會的四個女嫌疑人之一。

新州 警察 西維吉尼亞州

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