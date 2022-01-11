新州參議員康寧漢涉酒駕肇事案 逾60天仍未裁決

新州參議員珊卓‧康寧漢被控酒駕案沒有進展。(取材自臉書)

新州參議員珊卓‧康寧漢(Sandra Cunningham) 被控酒後駕車案超過規定的60天後仍停滯未處理，檢察官 日前在聽證會上告訴法官，哈德遜縣檢察官辦公室(Hudson County Prosecutor's Office)應負責。

70歲的民主黨 籍議員康寧漢去年3月在住家附近開車撞上兩輛停在路邊的汽車後被捕，警方當時隨身攝影機的錄影顯示，康寧漢站不穩、語無倫次。康寧漢沒有參加這場聽證會。

博根郡法院(Bergen County Municipal Court)法官加利納(Anthony Gallina) 提到，酒駕案理應60天內裁決，他詢問檢察官施瓦格 (Linda Schwager) 為何一拖再拖？

施瓦格說，正與哈德遜郡檢察官辦公室溝通，該機構有不同部門處理不同事務和不同領域案件；哈德遜郡檢察官辦公室聲明，一直與博根郡法院充分合作，聽證會前不到48小時被要求提供30份調查紀錄，還在積極回應新請求，確保提供所有與案件相關的紀錄。

康寧漢的律師魯巴斯(Michael Rubas) 說，他可能要求法官以未提供所需證據為由駁回指控；他在去年7月聽證會上告訴法庭，正等待大量證據。

魯巴斯告訴法官，欠缺某些文件很難研判，他沒有藥物識別專家的陳述及重要血液檢測 報告。

加利納說，3月將舉辦另一場聽證會，希望有重大進展。

如果被判酒駕，康寧漢可能面臨罰款、監禁和其他紀律處分，包括車上安裝點火鎖。