新州新冠單日死亡數創新高 21郡全列紅色警戒

根據「新冠肺炎疫情 嚴重等級報告」(COVID-19 Activity Level Report)畫出的地圖，新澤西州 上周原有10郡橘色(高度嚴重 )和11郡紅色(非常嚴重)地區，但Omicron 肆虐，目前全部21個郡全都已列入疫情最嚴重等級的紅色警戒區。

上次新州多半地區被列為紅色警戒區是在2020年的4月，當時疫情才剛爆發，確診情況嚴峻導致州政府下令封城。

該報告做為多所學校是否暫時關閉的依據，一般來說該郡公衛部門被列入紅色警戒後就會針對學校釋出更新的防疫指南，包括可參與課外活動的人只限於已接種新冠疫苗 的學生和教職員，以及要求所有人每周兩次病毒篩檢，不論是否已接種疫苗，合格者才可參加課外活動。

不過州府公布的防疫指南並非強制性，全州約600個學區可針對已接種疫苗者自行規範體育、樂團、社團等課外活動的防疫規定。

但有些學區的官員表示，在目前檢測試劑有限的情況下，要讓所有師生和職員每周兩次篩檢幾乎是不可能的事。

按照過往的模式，被列為紅色警戒區的郡都會建議將校園關閉，並改為遠端授課模式，不過今年州府開放學區自行決定。

截至6日，新澤西州新增106名感染新冠肺炎病歿者，堪稱近一年以來單日死亡率最高，同時還新增2萬7404人確診。

新澤西州統計指連續七天平均單日新增確診率比一周前上升64%，比一個月前則暴增766%。

新州官員大多使用新冠肺炎疫情嚴重等級報告，定期每周追蹤病毒在各郡傳播的情形，包括每周的確診人數和傳染率，以及染疫者是否出現發燒、咳嗽或其他相關病症。

截至1日當周，東北地區的博根郡(Bergen)、艾薩克斯郡(Essex)和哈德遜郡(Hudson)，以及西北的摩利斯郡(Morris)、百賽克郡(Passaic)、蘇薩克士郡(Sussex)和沃倫郡(Warren)確診率達新州之冠，南部地區的大西洋郡(Atlantic)、五月岬郡(Cape May)和坎伯蘭郡(Cumberland)則相對較輕微。