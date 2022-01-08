2008年新州百賽克郡教堂3死命案 槍手要求推翻定罪

印度裔男子帕里佩洛斯(右)2008年在妻子做禮拜的教堂持槍掃射，造成兩死一傷；他雖已於2011年認罪並獲判兩個無期徒刑，近日卻以行為時有精神疾病為由向新州最高法院聲請再審。(CBS紐約電視台截圖 )

2008年，時年僅27歲的印度裔男子帕里佩洛斯(Joseph Pallipurath)因與妻子分居挾怨報復，自加州 獨自一人驅車東來新澤西州 ，並在妻子做禮拜的教堂持槍掃射，造成兩死一傷；帕里佩洛斯雖已於2011年認罪並獲判兩個無期徒刑，近日卻以行為時有精神疾病為由要求新州高等法院推翻定罪。

帕里佩洛斯2008年為報復妻子與他分居，持槍赴百賽克郡(Passaic)克利夫頓(Clifton)聖湯瑪斯東正教教堂(St. Thomas Syrian Orthodox Knanaya Church)掃射，其妻與另一名男子中彈身亡，另有一名男子重傷。

帕里佩洛斯做案後，隨即逃亡至喬治亞州。

帕里佩洛斯兩天後被捕，仍大言不慚地向警方表示：「我發誓如果我當時有把機槍，我會殺了所有人！屠盡整個教堂！」

由於帕里佩洛斯上述的發言，使檢察官 認定帕里佩洛斯具謀殺故意，而後經起訴，帕里佩洛斯於2011年就檢察官指控的罪名全數認罪，依兩個殺人罪及一個殺人未遂罪入監服刑。

帕里佩洛斯其中一位律師塞卡尼克(John Vincent Saykanic)說：「案件事實沒有爭議，我們聲請再審的理由是要確認帕里佩洛斯在行為當下，以及兩天後在喬州被捕時，向警方所為的口供陳述是否是在『心智正常』情況下所為；帕里佩洛斯被捕時精神混亂，否則不可能放棄緘默權。」