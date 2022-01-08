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新州男殺妻「證據不足」高院發回重審

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州41歲男子蒙托尼2014年因殺害妻子等罪，於2018年獲判30年有期徒刑；案經上訴後，高等法院針對殺人指控撤銷有罪判決，發還重審。(Getty Images)
新澤西州41歲男子蒙托尼2014年因殺害妻子等罪，於2018年獲判30年有期徒刑；案經上訴後，高等法院針對殺人指控撤銷有罪判決，發還重審。(Getty Images)

新澤西州41歲男子蒙托尼(Kevin Montone) 因2014年殺害時年34歲妻子莫妮卡.蒙托尼 (Monica Montone)、危害兒童發展及持有毒品 等罪，於2018年判處30年有期徒刑;案經上 訴後，高等法院以地方法院使用傳聞陳述做為證據為由，4日撤銷有罪判決並發回一審法院重審。

高等法院4日判決書中，抨擊一審法官，指責他在訴訟程序中犯下一連串錯誤，未能有效保障被告憲法上權利。

判決中說：「一審法院採信社工訪視時2歲幼童的說詞，違反不應使用傳聞陳述做判決證據的規定。」

高院表示，案發後社工在訪視紀錄中確實有記載兩人的2歲幼兒曾說「爸媽在吵架，媽媽睡著沒有醒來」，但這句話語出一名「2歲幼兒」之口，根本不能採為證據。

此外，刑事訴訟程序中，基於直接審理原則，應向陪審團提示證物，但若該證物性質上不適宜公開時，應以其他方法代之；本案死者莫妮卡的死因，已經法醫具結為勒斃，具有證據能力，法院即不應向陪審團再展示死者照片。

高院指出：「向不具法學專業的陪審團展示這些血腥的照片，只會不當影響陪審團心證。」

高等法院對於一審選擇採為判決基礎證據的邏輯也很有意見，因為本案四位證人均只能證實「蒙托尼夫婦私生活混亂，對海洛因上癮」，卻沒有指出此與「殺害莫妮卡」之間有任何關連。

高院 新澤西州 刑事訴訟

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