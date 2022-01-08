新州多所大學強制施打補強針 改上網課

新冠變種病毒omicron染疫病例日增，新州越來越多大學要求學生和教職員打加強針，不少學校2022年開學採網課。(美聯社)

新冠肺炎Omicron變種病毒 疫情持續升溫，新州越來越多大學要求學生和教職員打加強針，至少六校下強制令，不少學校2022年開學採網課。

各大學各有防疫規定並調整課程，德魯大學(Drew University)、佛里森大學(Felician University)、普林斯頓大學(Princeton University)、羅格斯大學(Rutgers University)、聖彼得大學(St. Peter's University)、史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)六校對學生或師生教職員下達加強針強制令。

布魯克岱爾社區學院(Brookdale Community College)：春季採實體和網課混合模式，由班級和講師決定；在校上課生須打疫苗 或每周檢測 ，員工也比照。

百年大學(Centenary University)：1月10至17日採網課，24日恢復實體課。致力在校提供加強針接種及檢測。

德魯大學：學生、教職員3月31日前須打加強針；春季學期1月19日開始採實體課。

佛里森大學：學生1月10日前須打加強針、返校出示加強針和檢測陰性證明。春季學期1月24日開始，前兩周網課，2月7日恢復實體課。提出加強針或合理豁免證明的學生有機會得iPad。

哈德遜縣社區學院(Hudson County Community College)：2022年春季學期採網課及實體課混合模式。學生及教職員需打疫苗。

肯恩大學(Kean University)：1月18日起至30日持續網課；多數活動照常進行。

默瑟郡社區大學(Mercer County Community College)：1月18日前採網課，24日恢復實體課程。

普林斯頓大學：學生、教職員和研究人員1月31日或符合條件後30天內打加強針。主辦加強針診所的常春藤盟校返校日提前至1月14日。大學部學生1月14至23日錯開返校。24日起的春季學期採實體課。

羅格斯大學：學生1月31日前須打加強針，工作人員未強制；1月採網課。

聖伊麗莎白大學(Saint Elizabeth University)：1月19至21日採網課，24日恢復實體課，規定上傳到校前72小時內陰性檢測結果。學生須全面打疫苗。

聖彼得大學：學生和教職員3月1日前須打加強針，但不強制澤西市校區網課師生。1月29日起春季學期採實體課。

史蒂文斯理工學院：學生3月31日前須打加強針。春季學期1月18日起採實體課程。