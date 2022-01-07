賓州「選區重畫」爭議 或交司法裁決

民主黨籍的賓州 州長沃夫(Tom Wolf)日前批評賓州眾議會共和黨 重畫選區不公，他表示，擬對此提出控訴，交由賓州最高法院判決。

沃夫寫信給賓州眾議會共和黨領袖、眾議會議長卡特勒(Bryan Cutler)及多數黨領袖班寧霍夫(Kerry Benninghoff)，「賓州憲法讓我們確保選舉過程公平，而不是為了減低投票的重要性而做出憤世嫉俗的決定，這是對我們致力達成民主健全原則的試煉，但共和黨的重畫選區提案未能通過考驗。」

沃夫的發言人表示，沃夫反對共和黨的提案，呼籲兩黨合作修改選區地圖。

沃夫拒絕直接與議員磋商，稱這不屬於他的職務範疇；他成立重畫選區顧問委員會，列出他將批准或否決重畫選區案的原則。

沃夫在信中表示，共和黨提案的重畫選區版本，有許多違反原則的例子，包括選區人口因為不明原因差異甚大、選區畫分切割社區，看似讓共和黨享有不公平的優勢、選區重畫過程黑箱作業且模糊，以及新的選區規畫讓「共和黨候選人享有超乎選民支持的優勢」。

沃夫分析共和黨版本的選區地圖發現，「與賓州選民的偏好相比，候選人始終享有不成比例的席次，顯然是根據圖利候選人而畫分的結果」。

賓州共和黨可望於2022年期中選舉 時，奪回賓州眾議會多數；沃夫駁回選區重畫法案，代表案件將送交州法院決定。