梅西百貨、CVS藥妝店…新州實體零售店 因疫情紛紛關門

新州已宣布永久歇業的零售業分店，包括梅西百貨、居家寢具用品Bed Bath & Beyond、連鎖藥妝店CVS等分店。(Getty Images)

新冠肺炎疫情爆發至今將近兩年，在商業活動封鎖之下，許多實體零售店生存受到極大威脅，有些店家轉戰線上購物平台，卻也有些店家就此一蹶不振；新州 已宣布永久歇業的零售店不乏名牌老店。

梅西百貨(Macy's)宣布2022年將關閉10家分店，實際關閉的分店地址雖然還未公布，但全國共700家梅西百貨分店，新澤西州占24家。

Bed Bath & Beyond

新州2021年關閉的Bed Bath & Beyond分店就達三家；2020年疫情爆發後該公司營業額急劇下滑，隨即宣布關閉超過200家分店；不過他們也計畫在未來將推出幾個更新穎的品牌吸引年輕族群，Bed Bath & Beyond於全國共800家分店，新州占36家。

CVS藥妝店

CVS先前曾宣布，未來三年內將關閉300家分店；目前全國共有1萬家CVS，新州就占超過十分之一、多達100家以上。

迪士尼(Disney)正積極轉往電商平台發展，2021年更關閉60家分店，包括位於橋水鎮(Bridgewater)、櫻桃山鎮(Cherry Hill)、德普福特(Deptford)和愛迪生市(Edison)購物中心Menlo Park Mall等地的分店。

雖然零售店愈來愈少，但迪士尼已和目標百貨(Target)合作，開設專屬迷你店。

凱馬百貨

曾經稱霸美國零售業界的連鎖百貨凱馬特(Kmart，又稱K市場)2021年在新州共關閉兩家分店，但德科廣場(Delco Plaza)和西林廣場(Westwood Plaza)的分店持續營運。

Office Depot文具店

該公司於2021年11月關閉分別位於愛迪生市和友聯郡(Union)的分店。

潘尼百貨

2020年春天潘尼百貨(J.C. Penney)宣布破產，並在2021年關閉數家分店；至今全國已有175家分店遭到清算，但新州的11家分店暫未受到影響。