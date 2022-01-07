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專家：新州房價 夏天將觸頂 蒙特克萊爾搶房潮已結束

編譯周芳苑／綜合報導
專家稱新州房屋銷售量已見頂，房價高峰將在2022年夏末出現。(Getty Images)
專家稱新州房屋銷售量已見頂，房價高峰將在2022年夏末出現。(Getty Images)

新冠疫情爆發以來，新州住宅房地產市場持續狂飆，買家不斷競標搶購; 如今房價漲幅超過兩位數、庫存低、利率也低，此番榮景是否已見頂？專家預估，今年夏季末期，房價將達峰值。

房產顧問公司Otteau Group總裁、經濟學者奧託(Jeffrey Otteau)說，房屋銷售量已見頂，現在起銷售量將減少。

Otteau Group 數據顯示，2021年最後五個月房屋銷售都減少，6月銷售減少12%，7至11月各下降 22%、16%、20%、16%、7%。

至於房價，奧託預估2022年夏末將出現房價高峰值，主要是經濟繼續走強、千禧世代持續從租房轉而買房帶動需求。利率將走高，但仍處於歷史低位。

2020年全新州房價上漲12%，2021年上漲15%；奧託說，2022年可能再漲5%。

儘管利率仍低，買房降溫與房價飆漲導致購屋族負擔不起有關；奧託說，收入每年僅約增加4%，房價漲幅超過工資，有意買房的人，收入不足以獲得房貸便沒辦法成交。

房地產經紀已看到住房搶購熱潮消退；在地產經紀ERA Central Realty服務的基米克(Beth Kimmick)說，去年夏天很瘋狂，房子一上市，人們就追高出價，之後不敢再出價，擔心喊出的價格不夠高；如今狂熱已結束，但仍會有特定房子活躍，出現亮眼的價格。

另一地產業者Compass 的戴安娜(Karin Diana)也說， 新州最熱門市場之一的蒙特克萊爾(Montclair)搶房海嘯已結束，但有客戶排隊等著春天出手。她上個月經手成交兩棟房屋，售價都比要價高6萬元。

房產經紀業者New Jersey Realtors總裁懷特(Robert White)說，還要一段時間才會回到四、五年前的狀態，可減輕買家搶房壓力。

基米克說，現在求售的一些房屋是屋主在最混亂時期購買的，如今卻有點擔心買價過高，留著將來可能賠本，因此意欲脫手。

房價 利率 新州

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