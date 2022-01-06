大西洋城賭場營收跌 仍看好前景

大西洋城幾乎所有賭場都看好2022年疫情趨緩後能重回過去盛況，紛紛投入巨資為新的一年做準備。(美聯社)

連續兩年受疫情 影響，新澤西州大西洋城九家賭場中有七家營收 下跌，雖然運動彩券和線上下注的收入或多或少彌補實體賭場營收的缺口，但這些收入由於必須和銷售通路分享，因此整體而言營收狀況還是大不如前；不過，幾乎所有賭場都看好2022年疫情趨緩後能重回過去盛況，紛紛投入巨資為新的一年做準備。

渡假村賭場(Resorts casino)總裁強南托尼奧(Mark Giannantonio)表示，他對2022年的前景相當樂觀，因此開始翻修賭場的部分硬體設備，希望讓賭客擁有更好的體驗。

他說：「我們的游泳池將在2月動工，加裝一個屋頂，讓游泳池全年都可以使用；還斥資500萬元添購新的角子老虎及其他賭博機台，並且增設一間亞洲風的VIP房間。」

而大洋城賭場(Ocean Casino Resort)與百利酒店大賭場(Bally's Hotel & Casino)更決定拓展業務，除賭場本業外，將涉足飯店業。

大西洋賭場說：「我們打算再投入7500萬元，完成賭場設計圖上已有，但自賭場2012年開放後從未完工的酒店設施，預計樓高12層，大約今年春天或夏天開始動工」。

而百利酒店預計推出750間新客房，期待疫情過後的未來，為賓客提供煥然一新的博彩娛樂優憩享受。

凱薩賭場(Caesars Casino)也表示，將在華納劇院(Warner Theatre)的遺址上蓋一個劇院，並配置常駐表演人員，預計2023年就能對外開放。

另外，之前也經營賭場、現已轉型為家庭娛樂場所的秀船酒店(Showboat)宣布，將投資 1億元建立一個大型室內水上樂園，讓對賭博不感興趣的人們，來到大西洋城後仍有娛樂休閒的好去處。

除賭場外，新州各項產業對於新年都頗有期許，紛紛加碼投資；例如知名連鎖超商ShopRite此前已宣布將在大西洋城設點，工程為期約一年，預計明年就可對外營業，此後大西洋城就能擺脫長期以來因沒有大型超市而為人詬病的「美食沙漠」地位。