澤西老宅暖氣壞2個月 住戶迫遷

新澤西州澤西市一棟公寓樓的暖氣鍋爐去年11月即故障卻遲未修復，租戶在當局協助下暫居旅館度過聖誕假期。(示意圖，Getty Images)

新澤西州 澤西市西城(West Side)社區一棟公寓的部分租戶與屋主有糾紛，該公寓的暖氣鍋爐去年11月即故障卻遲未修復，租戶在當局協助下暫居旅館 度過聖誕假期，全案交由地方高等法院裁決。

澤西市當肯大道(Duncan Ave)96號這棟公寓有八個出租單位，租戶表示，公寓暖氣鍋爐去年11月初就故障，當時便提醒屋主墨洛朗吉(Angela Morello Lange)處理。

朗吉表示，維修零件受到新冠肺炎疫情和供應鏈危機影響，遲未送達。

澤西市官員介入調解，上月18日安排受影響的八戶租戶入住旅館，當晚氣溫驟降，其中一戶人家中有一名新生兒。

澤西市的低收入 戶法律與住房諮詢機構「水岸計畫」(Waterfront Project)和當地租屋團體正在努力協助這群租戶，修復租屋處的暖氣。

30歲的受影響租戶貝蒂‧吉兒(Betty Gill)說：「我們盡可能解決此問題，該屋主看似不在乎，而我和鄰居困在旅館過聖誕節。」

尚不清楚有多少租戶已搬走，另一名租戶表示，四樓的住戶大多未離開這棟1910年興建的房舍。

線上紀錄顯示，朗吉在摩利斯郡(Morris)擁有一間防火公司；她去年夏季以約180萬元購得這棟租房公寓，她說：「我們是新的擁有者，夏季收購之前有仔細檢查，但暖氣問題不會在夏季出現。」

她說：「我們沒有忽視問題，已提供租戶補償卻遭大部分人拒絕，我們將繼續與當局合作解決這個問題。」

朗吉表示，由於訴訟仍在進行，不願透露如何補償住戶，相關問題已交由哈德遜郡(Hudson)高等法院處理。