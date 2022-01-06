私人檢測站恐洩個資 費城衛生局籲勿去

費城官員指出，近來有私人公司在當地街頭設置新冠病毒檢測站，卻謊稱獲得聯邦經費補助，提醒民眾切勿前往。(美聯社)

根據費城 詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，費城官員指出，近來有私人公司在當地街頭設置新冠病毒篩檢 站，卻謊稱獲得聯邦經費補助，提醒民眾切勿前往。

去年12月底以來，費城城市中心(Center City)開始出現許多路邊的新冠病毒篩檢站，上周末經過市府官員查證，這些篩檢站謊稱他們獲得聯邦急難管理局(FEMA)的補助。

被影射受牽連的芝加哥私人公司Lab Elite在全國各地城市都有提供病毒核酸檢測 (PCR)服務，上個月更是在費城採集多達4000個樣本；Lab Elite負責人諾齊尼克(Nikola Nozinic)將問題歸咎於費城當地許多的外包檢測樣本收集站，並宣稱自己已經關閉部分的樣本收集站。

一般提供免費病毒檢測的篩檢站會轉而向醫療健保服務公司請款，或是向聯邦政府申請補助；費城衛生局發言人格羅(James Garrow)僅表示對Lab Elite並不熟悉，但當局也提醒，一些不法之徒將透過詐欺檢測謀取個人資料。

自費城的新冠確診人數急遽上升以來，檢測站人滿為患；截至3日，該市過去兩周的平均每日新增確診量高達2654例，達到疫情爆發以來的巔峰，檢測需求大增的同時，有更多人還在等待結果出爐。

雖然格羅僅表示對Lab Elite並不熟悉，但市府擔心民眾個資被竊；格羅也聲稱，有受測者表示被要求提供社會安全碼，這絕非檢測的標準程序。