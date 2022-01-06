費城警賄賂證人 男子白關37年

費城男子史多克斯已在獄中度過37年，但去年12月30日法官認定，當年案件證人是受到辦案警察賄賂而作了偽證。(Getty Images)

費城 男子史多克斯(Willie Stokes)已在獄中度過37年，但去年12月30日法官認定，當年史多克斯案的證人是受到辦案警察 以性或毒品賄賂而作了偽證，因此撤銷史多克斯的罪名。

1984年證人法蘭克林‧李(Franklin Lee)在初審聽證會上，為北費城女子萊絲莉‧坎貝爾(Leslie Campbell)的謀殺案作證指控史多克斯為兇手；儘管史多克斯否認犯案，最終他仍被判無期徒刑，且不得假釋。

不過，費城檢察官 辦公室多年後竟指控法蘭克林作偽證；法律文件指出：「被告宣稱史多克斯說是他殺了坎貝爾，但其實被告清楚明白，史多克斯未曾向他發表該言論。」

法官後來撤銷史多克斯的罪名，法蘭克林的偽證罪也因此成立，並指明「國家公務員扣留關鍵的無罪證據，嚴重違反請願人在憲法上保障的權利」，下令史多克斯得以重審或釋放。

史多克斯的姊妹芮妮(Renee)表示，雖然她期盼檢察官不要求重審，但「我們只希望他能回家，我們已經抗爭太久了」；檢察官克拉斯納(Larry Krasner)僅回應對史多克斯不利的證據是在不當情況下取得，但並未說明未來是否會提出新的指控。

芮妮也透露，她和80歲的老母親葛羅莉亞‧威廉斯(Gloria Williams)經過多次的失敗後，已經不敢抱太大的期望。

根據費城東區資深地方法官薩維奇(Timothy J. Savage)30日的命令，檢方需在120天內對史多克斯提出重審的要求，否則史多克斯最終必須獲釋。

此案起因是根據獄中的線人指稱，偵辦史多克斯案的兩名警察吉伯特(Ernest Gilbert)和傑瑞德(Larry Gerrard)曾要求他們為他案作偽證，不從則威脅，或已非正統的方式提供交換條件如減刑或性服務等，才揭露後續一連串偽證案。

據稱有相關證人的律師指出，兩名警察以脅迫利誘的方式辦案長達30年，而史多克斯是最後六名還在獄中的受害人之一。