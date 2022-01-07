我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲簽證被取消 約克維奇打破沉默：感謝全世界支持

全球新冠病例突破3億 過去一周平均每天增193萬例

費城協勝公會2022新屆職員就職典禮

本報費城訊
在陳姿元老監證下，新任及卸任主席進行印鑒交接，由左至右為：馬駿、翁玉龍、陳姿、鄭依彬
在陳姿元老監證下，新任及卸任主席進行印鑒交接，由左至右為：馬駿、翁玉龍、陳姿、鄭依彬

  費城協勝公會1月3日舉行新屆職員就職典禮。當天下午4時，假群英房會址內舉行拜神儀式，在元老陳姿監誓下，新任主席宣讀就職誓詞，新屆職員正式宣誓就職，氣氛莊嚴隆重。拜神就職儀式結束後，晚上7時，該會在華埠聚福金閣酒家舉辦了慶祝活動。受疫情影響，只邀請了部分社區領袖出席，但協勝會員們依然熱情高漲，300多會員們冒著嚴寒盛裝參加，一掃疫情帶來的陰霾。

    元老陳姿表示，希望兄弟姐妹們發揚協勝忠義精神，共濟群力，百尺竿頭，更上一層樓。

新任主席馬駿、鄭依彬感謝協勝全體同仁的信任支持，表示將不負眾望，在新的一年中，同心協力，拓展會務，為會員爭取最大權益，再創佳績。同時希望僑界友好鼎力支持，共同促進僑社的繁榮與發展。

     翁玉龍致卸任詞，感謝公會元老及各會員的支持，三年任期，學習到了很多，實屬難得，未來會繼續發光發熱，共同為社區福祉而努力。

     賓州華人僑團聯盟秘書長朱楓、費城安良工商會會長徐福群等分別致辭，讚揚協勝新任主席年輕有為，會員團結一致，共創和諧繁榮，冀望以嶄新面目迎接新一年的到來。慶祝宴會由書記劉榮任主持。

喜悅舞隊、開心舞隊、CoCo快樂舞隊、南費城開心舞隊、費城姐妹舞團、崇正會快樂舞隊獻上了精彩的舞蹈。嘉賓們載歌載舞，共同渡過了一個愉快的晚上。(圖文報導：彭林)

協勝公會會員們合影
協勝公會會員們合影

費城 疫情 華埠

上一則

費城至孝篤親公所 新屆職員就職儀式

延伸閱讀

禁令結束3個月 費城房東上月逼遷案 比前年同期降6成

禁令結束3個月 費城房東上月逼遷案 比前年同期降6成
2槍手費城街頭開60多槍 6人受傷

2槍手費城街頭開60多槍 6人受傷
光天化日…國會女議員費城遇雙匪 車也被劫走

光天化日…國會女議員費城遇雙匪 車也被劫走
41老師因學生染疫亡請假 費城校長擬提告

41老師因學生染疫亡請假 費城校長擬提告
費城延長「緩解驅逐計畫」至明年底 市長：一定簽署

費城延長「緩解驅逐計畫」至明年底 市長：一定簽署
明年1．3起 費城堂食須出示疫苗卡

明年1．3起 費城堂食須出示疫苗卡

熱門新聞

維州民主黨籍聯邦參議員肯恩表示，平時到國會兩小時車程，開了19個小時還沒到。（取自推特）

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

2022-01-04 22:34
目前芝加哥地區要到中國的旅客，大都選擇到底特律機場搭乘達美航空直飛中國班機。(達美航空官方臉書)

赴中新規13日啟動 登機前第7日須增做檢測

2022-01-05 10:08
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)

連律師也受騙 俄州夫婦赴德州領養童 人財兩失

2022-01-04 17:18
全美各地的新冠確診人數持續上升，許多醫院的加護病床使用率也居高不下。(Getty Images)

伊州確診續創新高 ICU病床告急 屍體冷藏櫃出動

2022-01-06 12:12
德克薩卡納小鎮在一場暴風雨中，下起「魚」來。(Texarkana市府網頁)

天空下「魚」了 德州小鎮暴風雨中喜迎異象

2022-01-04 17:53
大芝加哥地區多家兒童醫院的染疫住院兒童人數飆升。(羅瑞兒童醫院臉書)

5歲及以下確診症狀輕？芝兒童醫院染疫病童飆升10倍

2022-01-07 11:12

超人氣

更多 >
Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意
「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小

「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小
撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍