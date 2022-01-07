費城協勝公會2022新屆職員就職典禮

在陳姿元老監證下，新任及卸任主席進行印鑒交接，由左至右為：馬駿、翁玉龍、陳姿、鄭依彬

費城 協勝公會1月3日舉行新屆職員就職典禮。當天下午4時，假群英房會址內舉行拜神儀式，在元老陳姿監誓下，新任主席宣讀就職誓詞，新屆職員正式宣誓就職，氣氛莊嚴隆重。拜神就職儀式結束後，晚上7時，該會在華埠 聚福金閣酒家舉辦了慶祝活動。受疫情 影響，只邀請了部分社區領袖出席，但協勝會員們依然熱情高漲，300多會員們冒著嚴寒盛裝參加，一掃疫情帶來的陰霾。

元老陳姿表示，希望兄弟姐妹們發揚協勝忠義精神，共濟群力，百尺竿頭，更上一層樓。

新任主席馬駿、鄭依彬感謝協勝全體同仁的信任支持，表示將不負眾望，在新的一年中，同心協力，拓展會務，為會員爭取最大權益，再創佳績。同時希望僑界友好鼎力支持，共同促進僑社的繁榮與發展。

翁玉龍致卸任詞，感謝公會元老及各會員的支持，三年任期，學習到了很多，實屬難得，未來會繼續發光發熱，共同為社區福祉而努力。

賓州華人僑團聯盟秘書長朱楓、費城安良工商會會長徐福群等分別致辭，讚揚協勝新任主席年輕有為，會員團結一致，共創和諧繁榮，冀望以嶄新面目迎接新一年的到來。慶祝宴會由書記劉榮任主持。

喜悅舞隊、開心舞隊、CoCo快樂舞隊、南費城開心舞隊、費城姐妹舞團、崇正會快樂舞隊獻上了精彩的舞蹈。嘉賓們載歌載舞，共同渡過了一個愉快的晚上。(圖文報導：彭林)