2022華人盛事 美華博物館舉辦升旗暨捐贈簽字儀式

元旦升旗儀式

美國華人 華僑聯合總會（以下簡稱“華聯會”）元旦升旗慶祝儀式暨博物館 捐贈簽約儀式，1月1日在美國華人華僑博物館隆重舉行。

賓州州府參議員、費城市府議員、商業代表、華僑社團等，二百餘人參加團慶活動，見證了博物館捐贈儀式，並參觀了試運營中的博物館。

美國華人華僑博物館是華聯會的重要文化工程項目。在2021年，博物館先後完成兩次華人移民 歷史文物收集工作，室內佈展基本完畢，並自主研發了《美中互動發展大事記》、《美國華人人物》、《美國中餐歷史》等展區。

博物館還對室外園林進行了整修，搭設旗杆等。博物館館長朱楓表示，感謝華人民眾的支持和捐贈，博物館才能在新年第一天，以嶄新的姿態，迎接各界嘉賓光臨。

當日的活動中，華聯會主席、博物館創辦人、出資人林建新，在政界嘉賓、華人民眾的見證下，簽字履行捐贈程式，將博物館物業捐贈給了全美華人，作為永久歷史展覽場所使用。

林建新表示，創立美國華人華僑博物館是人生夢想，博物館將承載華人的希望，緬懷華人移民祖先的會址，更會是華裔交流文化，培育青年華人參政、議政的基地，也將是對美國社會介紹我們華人移民的最好場所。然而博物館未來的運營還需要巨大的支援，他希望政界能夠向社會廣泛宣傳博物館，商界、民眾能夠在運營初期給予博物館更多的資金捐贈支援，共同攜手鑄造華人基業。

在本次活動中，嘉賓秦宴、洪克威、任小鋒、陳姿、梁鴻生、鄧軍、王一冰等，均向博物館捐贈善款，以彰對博物館未來運營的支持，得到了來賓們的熱烈支持與讚頌。

費城市議員David Oh、賓州眾議員Jared Solomon和Joseph Hohenstein見證此次捐贈儀式，並向林建新及博物館等贈予州府、市府認證賀函。議員們表示，美國是一個多族裔共居的移民國家，華人移民是主要的組成部分之一，博物館的華人移民歷史部分詳細的記載了早期華人移民的艱辛奮鬥歷程。

嘉賓們還表示，博物館還記錄了重要的美國華人精英人物，這些都是對美國有重要貢獻的傑出人物，這將是讓美國社會更好地瞭解華人社區的重要展區，這些人物也將是華人移民值得學習的榜樣。

博物館旨在打造最為全面的記載內容，除了華人移民歷史外，博物館管理人員十分重視展品對美國社會的宣傳效果，希望通過精心設計的展品，讓社會對華裔居民有更深、更好地認識。博物館也將記錄更多對社會有重要貢獻的華人、對族裔事業發展有幫助的華人、在政壇嶄露頭角的明星等。

當日的慶祝活動還包括，舞龍舞獅、團體舞蹈等。今後，每逢中秋節、春節、元旦、感恩節等重要節日，博物館均將舉辦具有文化意義的大型慶祝活動。(文字報導：彭林，圖片由華聯會提供)