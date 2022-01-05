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艾妲颶風受災戶 報稅再延後至2月15日

編譯洪毅／綜合報導
依據國稅局新規定，包括新澤西、紐約、賓州等地在內的颶風艾妲受災民眾及企業，其稅表申報期限從1月3日再延後至2月15日。圖為艾妲造成汪洋一片。(美聯社)
依據國稅局新規定，包括新澤西、紐約、賓州等地在內的颶風艾妲受災民眾及企業，其稅表申報期限從1月3日再延後至2月15日。圖為艾妲造成汪洋一片。(美聯社)

依據國稅局(IRS)新規定，包括新澤西、紐約、賓州等地在內的颶風艾妲(Ida)受災民眾及企業，其稅表申報期限已從1月3日再延後至2月15日。

這些地區包括路易斯安納、密西西比州全境，以及康乃狄克、新澤西、紐約、賓州等四州的艾妲受災民眾及商家組織。

除稅表申報再次延期之外，提交個人稅負估算的截止日也從1月15日延後到4月15日。

由於國稅局內部已經指定特定地址為受災地區，因此受災戶不須另外申請，期限就能自動展延，無須擔憂受到懲罰；若是居住在指定地區之外卻符合資格的受災戶，則須另行諮詢國稅局。

若是曾獲得展延的納稅人仍收到延遲申報的懲罰通知，應聯繫通知單上的電話號碼以請求取消懲罰。

所有符合報稅期限展延資格的地區及相關資訊等，可在國稅局網站中的「Around the Nation」頁面查詢；此外，國稅局「Disaster Assistance and Emergency Relief for Individuals and Businesses」的頁面則提供受災的稅負優惠的資訊。

國稅局 艾妲 稅表

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