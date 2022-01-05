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新州最低工資每小時13元 最終目標…2024年每小時15元

編譯柯立偉／綜合報導
新州的最低工資元旦調升至每小時13元，最終目標是要在2024年達到每小時15元。(美聯社)
新州的最低工資元旦調升至每小時13元，最終目標是要在2024年達到每小時15元。(美聯社)

新澤西州州議會2019年通過加薪法案，要求新州企業逐年調漲最低時薪，最終目標是要在2024年達到每小時15元的最低工資，比民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)2018年上台時的8.6元上漲近一倍；今年的調漲已於1日生效，目前新州的最低工資是每小時13元。

不過，加薪法案並非強硬規定每間公司都須按照同樣的標準執行調薪；如員工人數小於六人的公司可在2026年才達到15元的標準，目前此種公司員工的最低新增從每小時11.1元增加到11.9元；有小費收入的員工如餐廳服務生或調酒師，雇主應負最低薪資為5.13元，但若最終收入平均下來未達每小時13元，雇主仍須補足。

智庫「新澤西政策觀點」(New Jersey Policy Perspective)研究部主任妮可．羅德桂茲(Nicole Rodriguez)表示，加薪不只有助於受薪階級更有能力負擔基本生活開銷，也有助於活絡經濟；她說：「提高最低工資有助於確保更多家庭度過因新冠疫情帶來的財務壓力，而且當民眾獲得更多報酬時，通常會立即花掉，有助於提升新州經濟表現。」

不過，加薪政策對於企業主而言當然是一項多支出的成本，新州工商協進會(New Jersey Business & Industry Association)發言人康斯狄恩(Bob Considine)說：「對於一些獲利極低甚至是賠錢的企業而言，加薪法案要求的調薪幅度絕對是一項重大財務挑戰。」

新州商會(New Jersey Chamber of Commerce)執行長布拉肯(Tom Bracken)也同意康斯狄恩的看法；他說：「沒有哪個企業主會真的喜歡這種政策，不過好在這個政策是逐年調整，大家能夠有時間漸漸去習慣這些改變。」

另一方面，布拉肯強調，比起調薪帶來的經濟衝擊，新冠疫情才是導致經濟萎靡的真正兇手；他說：「疫情絕對是比調薪更大的威脅，希望州長可以好好運用聯邦政府1.9兆元的振興預算，好好幫助企業度過疫情考驗。」

新州 疫情 新澤西州

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