新州染疫單日破2萬 住院1周增76% 州長盼延長緊急狀態

新澤西州 3日新增2萬428例新冠肺炎確診，12人染疫病歿，住院人數超過4700人，一周內的住院人數增幅達76%。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)透過線上會議召開疫情 簡報會議時表示，已通知民主黨掌控的州議會延長原訂11日到期的新州 緊急狀態90天，以應對疫情變化，這包括全州學校的口罩強制令。

「Omicron變種病毒海嘯再次改變疫情發展。」墨菲在疫情簡報中說：「我們不能放棄戰鬥，要站穩腳步並確保資源充足。」

儘管部分地方政府已針對企業頒布口罩強制令，許多學區改為線上授課；墨菲並未宣布新的全州防疫措施，認為這應該由地方官員自行決定因地制宜的措施。

被問到新州學校是否可能再次全面暫停面授，墨菲重申州官員將盡其所能，確保學生安全。

墨菲形容，妻子塔米‧墨菲(Tammy Murphy)已接種補強針且遵守各項防疫措施仍感染Omicron變種病毒，顯示此病毒「瘋狂傳播」。

已接種補強針、3日二度檢測為陰性的墨菲說：「別低估了多麼輕易會感染這病毒。」

他表示，妻子染疫無症狀，主要是因為已接種補強針，呼籲州民根據各項目前所知的有效防疫措施，「接種疫苗、補強針，這才是最聰明的作法」。

新州本周的七天平均新增確診為2萬3391例，比前一周增加91%，比一個月前增加836%，這也是新州抗疫22個月以來的最高確診數。

新州3日疫情數據顯示，已連續第六天單日新增逾2萬人確診。

墨菲強調，單日確診數創新高恐無法真正反映疫情全貌，因為大多數人利用居家檢測試劑快篩確診後，並未通報地方公衛官員。

2日晚間，新州71所醫院有4715人檢驗陽性或疑似確診，這是2020年5月7日首波疫情趨緩以來，最高的院方通報人數；上月，新州住院人數暴增逾四倍。