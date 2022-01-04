新澤西州三大公路調漲通行費 非主要道路不變

使用紐新航港局六個哈德遜河通行站的公車和一些大型客車，元旦起漲價。(Getty Images)

2022年第一天，新澤西州 三大收費公路通行費調漲，漲幅約3%，非主要道路多維持不變。

調漲通行費的單位主要有三，包括新澤西高速公路管理局(New Jersey Turnpike Authority)、大西洋城高速公路(Atlantic City Expressway)、紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)；其他單位如德拉瓦河港務局(Delaware River Port Authority) 、德拉瓦河收費橋梁委員會(Delaware River Joint Toll Bridge Commission)、德拉瓦紀念橋(Delaware Memorial Bridge)及開普梅郡橋管理局(Cape May County Bridge Authority)，各有不同計畫。

新澤西高速公路管理局

負責管理新澤西收費高速路(NJ Turnpike)和花園州高速公路(Garden State Parkway)，新澤西州這兩條主要高速公路通行費2020年9月各調漲 36%、27%，才兩年多又調漲3%；再加價後，花園州高速公路E-ZPass 通行費將由1.9元增為1.96 美元、付現費更增至兩元；收費高速路客車(轎車、小貨車和SUV休旅車)平均通行費由 4.8元增至 4.95元。

大西洋城高速公路

1月1日調漲通行費3%；2020 年9 月也漲價37%，這次漲價因出口和收費站而異， E-ZPass有折扣。

紐新航港局

今年，客車使用航港局六個哈德遜河通行站不會漲價，上次漲價是2019 年；巴士和一些大型客車元旦起漲價，巴士由14美元上調為17美元。搭乘私人通勤巴士的人擔心票價上漲。

德拉瓦河港務局

繼過去十年不漲價後，該機構決定2022年新澤西和費城 間四個收費橋通行費仍不漲。領導層認為，收入增加足以維持營運。

德拉瓦河收費橋梁委員會

通行費4月11日上調，2024年再上調。疫情導致客車交通和通行費收入下降，維持13座橋免收費負擔重。