禁令結束3個月 費城房東上月逼遷案 比前年同期降6成

一項調查指出，費城市府的失業房客援助計畫效果顯著，即使在聯邦逼遷禁令結束後三個月，該市提出強制遷移申請的案件卻只有平常數量的40%。(Getty Images)

普林斯頓大學(Princeton University)一項調查指出，費城 市府的失業房客援助計畫效果顯著，即使在聯邦逼遷禁令結束後三個月，該市提出強制遷移申請的案件卻只有去年同期的40%。

據普林斯頓大學驅逐實驗室(Princeton's Eviction La)的研究報告，費城的房客援助計畫成功讓該市在去年12月份的逼遷率低於歷史平均值；自當局於去年8月底終止逼遷禁令至11月底，費城房東 共提出2180起強制遷移申請，被該研究列為全國免於房客被強制遷移規畫最完善的八個城市之一。

費城市的「延緩驅離租客計畫」(Eviction Diversion Program)也是成功預防逼遷現象發生的最大功臣之一，按規定房東在與房客進行首次調解並獲得租金 補助之前，不可以房客失業為由要求強制遷移；倘若房東提出強制遷移申請，即使被駁回，仍不利於該名房客日後尋找其他租屋。

該調查實驗室指出，雖然逼遷禁令終止已經一段時間，申請強制遷移的房東數量也持續上升，但仍維持低於新冠疫情前的狀況。

「自逼遷禁令終止以來，民眾擔心房東的逼遷令將有如海嘯般襲來，不過所幸目前都沒有發生，」該實驗室研究員表示：「但我們仍需要提醒社會大眾，這樣的結果並不能作為未來幾個月的預測，若之後租金補助計畫的資金不足，房客無法再提出申請，強制遷移申請的數量將會再起。」

研究員表示，除了房客援助計畫，聯邦政府的其他政策如失業補助和兒童抵稅(child tax credit)都能多少幫助到經濟困難的家庭；不過另一方面，有些房東可能是沒有更新租約，或是透過非法的手段強制房客遷移。