新州哈德遜郡5學區 新年首周線上教學

因應新澤西州 新冠肺炎確診病例上升，哈德遜郡(Hudson)的貝昂(Bayonne)、哈里森(Harrison)、友聯市(Union City)、西紐約(West New York)與北博根(North Bergen)等五個學區 宣布自1月3日起至1月7日止改為線上教學，但郡內最大的澤西市學區(Jersey City)暫不跟進，仍維持實體授課。

友聯市資訊暨社區發展資訊協調專員派桑特(Ralph Passante)指出，許多學區為控制疫情 ，已經決定全改線上教學並聯合各校師資共同授課，預計明年元旦時，會就最新的病例數字進一步評估改線上教學的必要性。

不過，仍有部分學區堅持實體授課是對學生最好的選擇；澤西市霍布肯(Hoboken)學區副督學諾瑪‧費南德茲(Norma Fernandez)說：「實體授課才是對學生最好的教學模式，只要我們力行聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，包含打疫苗、戴口罩、定時篩檢等措施，我相信我們仍能對學生開放校園。」

另一方面，席考克斯(Secaucus)學區則決定繼續實體授課，但學生只須到校半天；督學丹妮拉‧萊瑟(Daniela Riser)說：「全州整體病例有上升趨勢，但我們不會完全關閉學校，因此決定開學後第一周先到校半天，往後再視疫情發展狀況調整。」

她說，學生到校半天的這一周，學校將不供應午餐，也禁止學生在教室內飲食。

事實上，疫情發展影響所及不僅止於學校，各地區原定舉行的活動或多或少都有更動或取消；如肯尼鎮(Kearny)就把議會議員就職典禮將改為線上舉行，北博根鎮更直接取消未來兩周的所有官方活動。