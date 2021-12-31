賣假抗疫藥 司法部勒令「自然解決方案基金會」停售

新澤西州的「自然解決方案基金會」及其董事謊稱自家產品可治療新冠肺炎，遭司法部下令永久禁賣藥品。圖為該基金會董事萊保的視頻。(取材自YouTube)

新澤西州紐頓鎮(Newton)的「自然解決方案基金會」(Natural Solutions Foundation)及其董事謊稱自家產品可治療新冠肺炎 ，遭司法部 下令永久禁賣藥品。

自然解決方案基金會及其董事富瑟托拉(Ralph Fucetola)和萊保(Rima Laibow)，日前在紐瓦克地方法院與司法部和解並同意接受強制令規範，允諾召回有問題的產品並銷毀剩餘庫存。

此外，被告未來必須在分銷新產品之前，通知聯邦食品暨藥物管理局(FDA )，讓FDA檢驗其設備與製程。

司法部民事部代理助理檢察長波因頓(Brian M. Boynton)說：「銷售未經證實的新冠用藥產品，可能危害大眾健康且違法。」

司法部2020年11月根據FDA的要求，對自然解決方案基金會提出指控，指其販售宣稱可以治療新冠肺炎的「奈米銀」產品；當局確信，沒有醫學證據支持自然解決方案基金會的說法。

訟案指出，自然解決方案基金會宣稱，任何人只要一天吃一顆，就不用擔心新冠病毒。

自然解決方案基金會得知遭政府控告後，暫停銷售此產品並在官網上移除宣稱可治療新冠病毒的說明。

自然解決方案基金會2014年就曾被FDA和聯邦貿易委員會(FTC)警告，暫停銷售宣稱可治療伊波拉病毒(Ebola)的產品；該公司當時新增免責聲明，表明奈米銀產品未經FDA檢測。

當局表示，「考量被告曾罔顧政府警告、鑽法律漏洞的前例，堅稱產品暫緩銷售且辯稱他們的行為合法，這讓當局在疫情未歇的情況下，有必要採取永久強制令以保障公共安全。」