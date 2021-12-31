賓州染疫飆新高 理海谷有千例 聯邦急支援
賓州29日確診病例數創下歷史新高紀錄，當天共通報確診1萬7520例，其中約1000例發生在理海谷(Lehigh Valley)；相比於上周同一時間，病例已激增40%，本月每周確診病例數量更是上月兩倍多，使賓州自新冠肺炎大流行以來，累積確診共199萬3720例、3萬6504人死亡。
新一波的感染潮來襲使民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)向聯邦求援，聯邦急難管理局(FEMA)因而派遣團隊赴賓州各地醫院，協助緩解醫院緊繃的醫療量能。
非營利組織理海谷健康網(Lehigh Valley Health Network)表示，目前全州醫療量能緊繃，住院患者高達93%沒有接種任何一劑疫苗，而已接種補強針的民眾更沒有任何住院案例，顯見疫苗確實能有效防範重症及住院率，政府及醫院都鼓勵民眾應盡速接種。
根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，截至本月27日為止，賓州18歲以上成人第二劑疫苗覆蓋率已達73.9%，尚未接種但有接種意願的民眾可以上「vaccines.gov」網站安排預約。
此外，為揪出更多社區潛在案例，防止進一步擴大感染，代理衛生廳廳長琪拉．克萊彼得(Keara Klinepeter)說：「衛生廳在在全州範圍內建置上千個檢測中心為所有民眾提供免費檢測服務，民眾可以去包含醫院、公私立診所、藥局乃至於一般學校等地點進行檢測。」
除了定點檢測外，克萊彼得並表示有些民眾住所較為偏僻，前往市區進行篩檢頗為不便，因此州衛生廳已與「AMI遠征醫療」(AMI Expeditionary Healthcare)合作，不只為民眾提供免費檢測，還能依照需求前往不同地點，因此有需要的民眾可以等遠征醫療隊抵達所住的郡後，就近前往篩檢。
目前遠征醫療隊共有六支分隊，分別駐紮在柏克斯郡(Berks)、布萊爾郡(Blair)、中央郡(Centre)、柯林頓郡(Clinton)、路澤恩郡(Luzerne)、米福林郡(Mifflin)。
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