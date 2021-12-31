賓州染疫飆新高 理海谷有千例 聯邦急支援

賓州新冠肺炎疫情持續升溫，29日通報單日新增確診數創新高。圖為匹茲堡國際機場的新冠病毒檢測站。(美聯社)

賓州 29日確診病例數創下歷史新高紀錄，當天共通報確診1萬7520例，其中約1000例發生在理海谷(Lehigh Valley)；相比於上周同一時間，病例已激增40%，本月每周確診病例數量更是上月兩倍多，使賓州自新冠肺炎大流行以來，累積確診共199萬3720例、3萬6504人死亡。

新一波的感染潮來襲使民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)向聯邦求援，聯邦急難管理局(FEMA)因而派遣團隊赴賓州各地醫院，協助緩解醫院緊繃的醫療量能。

非營利組織理海谷健康網(Lehigh Valley Health Network)表示，目前全州醫療量能緊繃，住院患者高達93%沒有接種任何一劑疫苗 ，而已接種補強針的民眾更沒有任何住院案例，顯見疫苗確實能有效防範重症及住院率，政府及醫院都鼓勵民眾應盡速接種。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，截至本月27日為止，賓州18歲以上成人第二劑疫苗覆蓋率已達73.9%，尚未接種但有接種意願的民眾可以上「vaccines.gov」網站安排預約。

此外，為揪出更多社區潛在案例，防止進一步擴大感染，代理衛生廳廳長琪拉．克萊彼得(Keara Klinepeter)說：「衛生廳在在全州範圍內建置上千個檢測 中心為所有民眾提供免費檢測服務，民眾可以去包含醫院、公私立診所、藥局乃至於一般學校等地點進行檢測。」

除了定點檢測外，克萊彼得並表示有些民眾住所較為偏僻，前往市區進行篩檢頗為不便，因此州衛生廳已與「AMI遠征醫療」(AMI Expeditionary Healthcare)合作，不只為民眾提供免費檢測，還能依照需求前往不同地點，因此有需要的民眾可以等遠征醫療隊抵達所住的郡後，就近前往篩檢。

目前遠征醫療隊共有六支分隊，分別駐紮在柏克斯郡(Berks)、布萊爾郡(Blair)、中央郡(Centre)、柯林頓郡(Clinton)、路澤恩郡(Luzerne)、米福林郡(Mifflin)。