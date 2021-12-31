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新州單日確診破2萬 住院增10% 醫院限制探病

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州29日通報單日新增確診超過2萬例，創新高；當局呼籲地方醫院應暫停訪客探病，以抑制病毒傳播。圖為新州恩格塢健康中心。(Google地圖)
新澤西州29日通報單日新增確診超過2萬例，創新高；當局呼籲地方醫院應暫停訪客探病，以抑制病毒傳播。圖為新州恩格塢健康中心。(Google地圖)

新澤西州29日通報新冠肺炎單日新增確診超過2萬例，突破疫情間22個月以來的新高；住院率也創下11個月來的紀錄，比前一天爆增10%；當局也呼籲地方醫院應暫停訪客探病，以抑制病毒傳播。

根據該州統計，29日透過聚合酶連鎖反應(PCR)檢測共得2萬483人確診，還有近6600例可能被列為抗原檢測(antigen)結果陽性，確診紀錄幾乎是28日統計的兩倍。

此外，染疫住院達到近3300人，但還有兩處地方醫療機構尚未回報；這項數據已比28日增加10%，也是自今年1月初以來的最高紀錄。

根據國家廣播公司(NBC News)的最新數據，過去兩個禮拜內國內僅六州的新冠確診案例上升幅度超過新州；全國單日新增確診的統計中，幾乎每30名患者就有一人是來自新州。

新州醫院協會(NJHA)建議會員醫院應開始限制訪客探病，僅一些特殊狀況除外；且少數獲准探病的訪客也必須先確保沒有出現任何染疫症狀，才得以進入醫院。

「新冠肺炎住院率在一周內上升47%，各地醫院的探病級數都已進入紅色警戒，亦即應禁止幾乎所有的訪客。」新州醫院協會執行長凱西‧班奈特(Cathy Bennett)說：「這是必要的防疫措施。」

針對特殊探病情況，該協會發言人凱利(Kerry McKean Kelly)公布幾項建議，並表示這些建議為「自願性」遵守：

臨終或病危可允許探病

即將臨盆可允許親友或「支援人士」一人探視

兒科患者可允親友屬或「支援人士」一人探病

當天進行手術者可允許親友或「支援人士」一人探病

另外，新州林登市(Linden)的連鎖超市沃爾瑪(Walmart)分店也因應疫情狀況，宣布28日暫停營業後，在30日上午才恢復。

沃爾瑪29日透過聲明指出：「我們得知國內有些地區的確診人數又再上升，於此同時我們希望助醫護人員一臂之力，因此我們需要暫時關閉林登市分店。」

新州 檢測 疫情

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