種族暴動後 賓州修正歷史紀念牌

維吉尼亞州夏洛茲維爾市2017年發生種族暴動後，賓州政府重新評估路邊的歷史紀念牌，以及介紹紀念碑的描述文字。(美聯社)

維吉尼亞州 夏洛茲維爾市(Charlottesville)2017年發生種族暴動後，賓州 政府重新評估路邊的歷史紀念牌，以及介紹紀念碑的描述文字；賓州歷史與博物館委員會迄今已協助評估賓州共2500個路邊歷史紀念塑像或碑牌，聚焦核實，補述歷史事件內容並修正涉及種族歧視等不當用字。

截至目前為止，賓州已移除兩個歷史紀念塑像，修改兩個紀念碑的內容，並改寫另外兩個歷史紀念牌內容。

舉國上下，歷史紀念牌在部分地區成為清算奴隸制度、種族隔離與暴力的新戰場，不少南北戰爭(Civil War)時期的雕像被破壞、推倒、拆遷移除，機構、道路和地理景點考慮或已經更改名稱。

總部位於阿拉巴馬州的「平等正義倡議」(Equal Justice Initiative)活動發起的審視歷史紀念物活動，旨在重新思忖這些紀念物「紀念誰、提醒世人記得什麼，以及被人們惦記的內容，講述哪些無法以其他方式反映的社會故事」。

費城天普大學(Temple University)查爾斯·布洛克森非裔 收藏館(Charles L. Blockson Afro-American Collection)館長黛安‧托納(Diane Turner)表示，歷史紀念物教育大眾且協助對抗系統性的種族主義；查爾斯·布洛克森非裔收藏館是全美最大型的非裔歷史文學與文物珍藏中心之一。

「能夠訴說每個人的故事，對整體社會是好的，不會有任何人被剝削。」托納說：「讓我們擁有這些故事，事實愈多愈好。」